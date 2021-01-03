وزير الطيران عن إجراءات وصول بعثات كأس العالم لكرة اليد: شيء يليق بمصر

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إنّه تفقد اليوم مراسم وإجراءات استقبال الفرق المشاركة ببطولة كأس العالم لكرة اليد، والمقامة على أرض مصر، في الفترة بين 13 يناير وحتى 27 يناير، حيث تفقد صالات المطار خاصة صالة 4، التي ستكون باستقبال البعثات الدبلوماسية، إضافة لغرفة العمليات الموجودة لمتابعة الإجراءات التي تتم منذ وصول طائرات البعثات إلى مطار القاهرة الدولي.

إجراء مسحات كورونا للاعبين

وأضاف منار، خلال حديثه مع محمد بهاء مراسل قناة «إكسترا نيوز، أنّه يتم استقبال البعثات الخاصة بالفرق، ونقلهم بأتوبيسات فور نزولهم من الطائرة لعمل مسحات كورونا، للاطمئنان عليهم وإنهاء الإجراءات الأخرى، ويتم استقبال الوفود الإعلامية من صالة 4، وتم التأكد من أنّ الصالة مجهزة وتليق بمصر، وبالبطولة التي تستضيفها مصر.

تناغم تام بين الوزارت

وشدد وزير الطيران المدني، على أنّ هناك تناغم تام بين جميع الوزارت، وبناء عليه كان هناك اجتماعا بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس الخميس الماضي، وبحضور وزراء الداخلية والشباب والرياضة والسياحة والآثار والصحة والداخلية، للتنسيق في كل ما يخص البطولة، وناقش الاجتماع الإجراءات الاحترازية النهائية والإجراءات المطلوبة لاستقبال الوفود، شارحا أنّ وزارة الطيران في تنظيم البطولة معنية باستقبال اللاعبين ونقلهم لعمل المسحات الطبية بالتعاون وزارة الصحة، والخروج من البوابة 27 المخصصة للاعبين والإداريين.

غرفة عمليات لمتابعة المستجدات

وتابع منار أنّ الاجتماع كان يتمم على النظرة النهائية للإجراءات، وإجراء التعديلات على الأمور التي تطلب التعديل، موضحا أنّ غرفة العمليات التي خصصتها الوزارة ممثلة فيها الجهات المشتركة في البطولة، لمتابعة كل المستجدات وحل المشكلات بشكل فوري، وهذه الغرفة تعمل على مدار الـ24 ساعة.

رواج لحركة الطيران الفترة الماضية

واستكمل وزير الطيران أنّ الفترة الماضية شهدت رواجا لحركة الطيران ونشاط للحركة، خاصة وأنّها فترة أعياد، كما شهد هذا العام حركة تصدير كبيرة للحاصلات الزراعية لأوروبا، وتوجه جزء كبير من أسطول مصر للطيران لتصدير الحاصلات لأوروبا بشكل ملحوظ هذا العام.

تناغم بين غرفة عمليات مطار القاهرة وبرج العرب

وقال اللواء منتصر مناع، نائب وزير الطيران، إنّ هناك تشديد كبير وحرص على الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية بالتناغم مع وزارتي الصحة والداخلية، خاصة مطار القاهرة وبرج العرب، وهناك تناغم بين غرفة عمليات مطار القاهرة وبرج العرب بمشاركة الوزارات المعنية ممن يعملون بجهد في هذا الحدث العالمي الذي يمثل صورة مصر.