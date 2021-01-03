جامعة أسوان تعلن الفئات المستثناة من قرار تخفيض العاملين بسبب كورونا

أصدر الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، اليوم الأحد، قرارًا بتخفيض أعداد العاملين بالجامعة «قسم التعليم» الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالإدارات المختلفة بالتغيب بإجازة استثنائية، بالتناوب فيما بينهم بنسبة 50% بما لا يؤثر على سير العملية التعليمية، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 2021/1/3 ولحين إشعار آخر على مدار الشهر.

جاء ذلك في ضوء قرار رئس مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للجامعات بشأن تخفيض أعداد العاملين والحرص على تناوب العاملين في الحضور.

ونص قرار الجامعة، على منح الموظف أو العامل المصاب بالأمراض المزمنة إجازة استثنائية بناء، على قرار من اللجنة الطبية معتمد من التأمين الصحي، والموظف المخالط لمريض كورونا، بعد إخطار بما يثبت ذلك.

كما نص القرار على منح الموظفة التي ترعى طفلا أقل من أثني عشر عاما اجازة استثنائية مدة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء، وتمنح الموظفة الحامل إجازة استثنائية بناء على قرار من اللجنة الطبية بالتأمين الصحي، إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

الفئآت المستثناة

وأكد الدكتور غلاب، على أن هذا القرار لا ينطبق على: العاملين بالمستشفى الجامعي بأسوان وقطاعات الأمن الجامعي، وإدارة الحدائق والمزارع،- أو حسب الحاجة مع التنسيق مع إدارة الجامعة- وكذلك لا ينطبق القرار على العاملين الحاصلين على إجازة جزء من الوقت، ولا يتم الحصول على أي إجازات اعتيادية أثناء سريان القرار، مشددا على كافة العاملين والمترددين على الجامعة والمستشفيات الجامعية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية طبقا لخطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

على جانب متصل، نظمت جامعة أسوان، برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس الجامعة، اليوم، قافلة طبية بطرية اجتماعية متنوعة شاملة بالتعاون مع محافظة أسوان والقوات المسلحة انطلقت القافلة إلى حدود مصر الجنوبية بقرية وادي العلاقي.