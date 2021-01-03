الكنيسة تواصل تقنين دير وادي الريان: رسامة 10 رهبان جدد وترقية كاهنين

واصلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تقنين الأوضاع الكنسية لرهبان دير وادي الريان غير المعترف به رسميًا من قبل المجمع المقدس للكنيسة، ورسم الأنبا أبرآم، مطران الفيوم للأقباط الأرثوذكس ورئيس أديرة المحافظة، 10 رهبان بالدير، ورقي اثنين من الرهبان الكهنة إلى رتبة القمصية، خلال القداس الإلهي الذي ترأسه بكنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، بدير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم، وسط اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

الكنيسة تواصل استيفاء شروط تقنين دير وادي الريان كنسيا

وتأتي تلك الخطوة من أجل استيفاء متطلبات الاعتراف الكنسي بالدير طبقا للائحة الرهبنة والأديرة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتعد تلك أول دفعة رسامة في العام الميلادي الجديد، والتي ضمت إلى جانب رهبان دير القديس مكاريوس السكندري ببرية وادي الريان بالفيوم، رسامة راهب جديد لدير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالمحافظة ذاتها.

والرهبان الجدد هم: «الراهب يوليوس الأنبا مكاريوس، الراهب غبريال الأنبا مكاريوس، الراهب مكسيموس الأنبا مكاريوس، الراهب جرجس الأنبا مكاريوس، الراهب كيرلس الأنبا مكاريوس، الراهب يوحنا الأنبا مكاريوس، الراهب أرشليدس الأنبا مكاريوس، الراهب عبد القدوس الأنبا مكاريوس، الراهب أنطونيوس الأنبا مكاريوس، الراهب عبد المسيح الأنبا مكاريوس، والراهب نوفير النقلوني».

أما القُمُّصَان فهما: «الراهب القمص مكاريوس الأنبا مكاريوس، والراهب القمص صموئيل الأنبا مكاريوس»، كما تم قبول طالب رهبنة جديد لبدء فترة الاختبار الرهباني بدير النقلون وحمل اسم يوأنس النقلوني.

الأنبا إبرآم مشرف على دير وادي الريان بقرار من البابا

دير وادي الريان شهد قبل عدة سنوات أزمة بين الدولة وقاطني تلك المنطقة بسبب الاعتراض على أحد مشاريع الطرق، والتي انتهت إلى اتفاق بين الكنيسة والدولة بتقنين أراضي الدير، إلا أن الدير لم يأخذ الشكل الكنسي الرسمي.

واختار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مدبرين لرهبان المنطقة إلى جانب تكليف الأنبا إبرآم مطران الفيوم بتولي مسؤولية الإشراف على المنطقة وتدبيرها روحيًا وماليًا وإداريًا.