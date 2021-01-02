الكنيسة تغلق المدافن في عيد الميلاد

أعلنت إدارة المدافن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منع زيارة المدافن خلال عيد الميلاد المجيد الذي يتم الاحتفال به يوم الخميس المقبل الموافق 7 يناير الجاري، حسب تقويم الكنائس الشرقية، وقال القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل البطريركية بالقاهرة، إن ذلك يأتي منعا للتجمعات والزحام وحرصا على سلامة أبناء الكنيسة من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة، في بيان رسمي تم نشره عبر صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن المسؤولين عن المدافن سيلتزمون بإغلاقها تماما وعدم فتحها إلا في حالات الدفن فقط.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، أبرزها قصر المشاركة في صلوات قداسات عيد الميلاد المجيد ليلة 6 يناير المقبل على الكهنة والشمامسة فقط، دون مشاركة شعبية منعا للتجمعات.

الأربعاء.. البابا يترأس قداس العيد بالدير

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد، يوم الأربعاء المقبل، في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، منعا للتجمعات، بدلا من ترأسه في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أو كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة كما كان متبع خلال السنوات القليلة الماضية.

والبابا تواضروس الثاني الذي يتواجد في أديرة وادي النطرون، وترأس قداس رأس السنة الميلادية الجديدة في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، من المقرر أن يلقي عظة الأحد غدا عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي العظة التي يتناوب على إلقائها عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة، وكانت تبث على قنوات الشركة المتحدة، بشكل منتظم منذ مارس الماضي.

ومن ضمن القرارات التي اتخذتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمواجهة كورونا، هي قصر المشاركة في صلوات التجنيز على أسرة المتوفي فقط.