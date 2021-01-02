الكنيسة تعلن صدور كتاب عن المقر البابوي بالتزامن مع أعياد الميلاد

أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إصدار مكتبة الإسكندرية، طبعة خاصة من كتاب «المقر البابوي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر التاريخ»، بسعر في متناول يد القارئ، بعد أن أصدَرت منذ شهور طبعة فاخرة من الكتاب، وتتزامن تلك الخطوة مع احتفالات الكنيسة برأس السنة الميلادية الجديدة، وقرب الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير الجاري، بحسب تقويم الكنائس الشرقية.

وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنَّ إدارة مكتبة الإسكندرية أهدت عددًا من نسخ الطبعة الجديدة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

الفقي: المكتبة حريصه على إتاحة الكتاب للمصريين

ونقل المتحدث باسم الكنيسة، عن الدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، قوله إنَّ صدور هذه الطبعة يأتي في إطار حرص المكتبة على إتاحة الكتاب للمصريين جميعًا مسلمين ومسيحيين للاطلاع على جزء أصيل من التاريخ المصري، مبينًا أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتعريف المصريين بتاريخهم ومؤسساتهم الوطنية، وترسيخ قيم المواطنة والتعددية والتسامح، وهو ما تحرص عليه مكتبة الإسكندرية في إصداراتها وأنشطتها.

وأوضح المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنَّ الكتاب يضم العديد من الأبحاث وعشرات الصور الملونة والخرائط والوثائق والرسوم التخطيطية، مشيرًا إلى أنَّه شارك في إعداد الكتاب ثمانية باحثين تناولت أبحاثهم العديد من الجوانب المهمة تاريخيًا، ولغويًا، فنيًا ومعماريًا، وحضاريًا حول المقر البطريركي وتنقلاته، والبطريرك وتكريسه وألقابه وكرسيه، وتصويره في الفن، وعمارة المقر البطريركي.

الكتاب حرره مدير مركز الدراسات القبطية ويقع في 300 صفحة

يذكر أنَّ لؤي سعيد، مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية،، تولى مهمة تحرير الكتاب وراجعه البابا تواضروس الثاني وكتب مقدمة له، كما كتب مقدمته الدكتور مصطفى الفقي.

ويقع الكتاب في أكثر من 300 صفحة من القطع الكبير، وأسهم فى الكتاب القمص يوسف تادرس الحومي مدرس التاريخ الكنسي وتاريخ الطقوس في عدد من المعاهد اللاهوتية، والباحثة لورين غبور، والباحثة ملسيا منصور، والباحث ضياء جابر، والباحثة زينب حنفي، والدكتور عزت حبيب، والدكتور نادر ألفي زكري، والمهندس عاطف عوض.