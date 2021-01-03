يوم دام بالقليوبية: مصرع 4 بشبرا بسبب الخلافات والكهرباء والغسيل

شهد شارع ناصر بمدينة التعاون بشبرا الخيمة، مصرع شاب في مشاجرة مع 3 آخرين. حيث كان اللواء فخر الدين العربي، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم حداد، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بتلقيه بلاغ من وحدة مباحث قسم اول شبرا الخيمة، بنشوب مشاجرة، ووجود قتيل بشارع ناصر دائرة القسم.

وانتقل العميد خالد المحمدي، رئيس المباحث، والمقدم أحمد عصر، رئيس مباحث القسم، وتبين مصرع عمر إدريس، إثر عدة طعنات بالفخذ، في مشاجرة بالشارع مع 3 آخرين.

وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبطهم، وتبين من التحريات حدوث مشادة كلامية بين القتيل وأحد المتهمين بسبب الخلافات المالية، تطورت إلى مشاجرة، وقد استعان المتهم بأقاربه الذين أتو على دراجات نارية، فقام أحد المتهمين بطعن المجني عليه عدة طعنات بالفخذ بسلاح أبيض «مطواة» كانت بحوزته، أدت إلى مصرعه في الحال وتمكنت وحدة مباحث قسم أول شبرا الخيمة من ضبط المتهمين.

فيما صرحت نيابة شبرا الخيمة بدفن جثتي فتاة وشاب لقيا مصرعهما، الأولى بسبب نشر الغسيل، حيث سقطت من الطابق الخامس، والثاني قتله جاره في مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة، وطلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن حول الواقعتين.

وانتقل المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة وبالفحص، تبين وفاة «مريم.س»، 15 عاما، إثر سقوطها من الدور الخامس، أثناء نشرها الغسيل، وعلى الفور تم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة وتحرر محضر بالواقعة.

وفي الواقعة الثانية في شارع المرجوشي بدائرة قسم ثانٍ، حيث تلقى مأمور القسم إخطارا بوفاة المدعو «أ.م.ع» إثر إصابته بعدة طعنات بالصدر.

وتوصلت تحريات المقدم حازم خيال، رئيس مباحث القسم، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو «أ.ا.أ» وتم ضبطه واعترف بارتكابة للواقعة لخلافات بينهما بسبب الجيره وتحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على الجثة وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على زمة التحقيقات وإرسال الأداة المستخدمه في الواقعة للمعمل الجنائي.

فيما نجحت مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، في كشف غموض العثور على جثة شاب بالعقد الثاني من العمر ملقي بترعة الإسماعيلية وتبين أن صديقه قام بإلقاء جثته بمكان العثور عليه بعد تعرضة لصعق كهرباء أثناء التنقيب عن الآثار، بمنزل ليخفي جريمته تم ضبط المتهم وأمرت النيابة العامة بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وسؤال أهل المجنى عليه وحبس المتهم

تلقى اللواء فخر الدين العربي إخطارا من العميد أحمد سالم مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بالعثور على جثة شاب يدعى مصطفى بالعقد الثاني من العمر، ملقى بترعة الإسماعيلية بدائرة القسم، جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية.

وبالفحص والتحري بمعرفة الرائد حازم خيال، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقه يدعى «ع. ا» لتعرض المجني عليه لصعق كهرباء أثناء التنقيب عن الآثار فلقي وفاته فقام بنقل جثته وإلقائها بترعة الإسماعيلي تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم.