محافظ كفر الشيخ: توقيع غرامة على 480 مواطنا وإغلاق 4 منشآت

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الدولة اتخذت إجراءات لمواجهة الموجة الثانية لفيرس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتقوم الدولة بتوعية المواطنين من خلال المنشورات والإعلانات في الأماكن الحكومية والمساجد، مؤكدا على تفاعل أغلب المواطنين مع الأمر بالإيجاب، ويتم التنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ للتشديد على وسائل النقل الجماعي باراتداء الكمامات مبينا أنه يوجد بعض المواطنين غير ملتزمين وهؤلاء يتم توعيتهم والرافض للالتزام يتم توقيع غرامة فورية عليه قيمتها 50 جنيها، وتوصلت المحافظة إلى توقيع العقوبة على 480 مواطنا.

إغلاق 4 منشآت

وأضاف محافظ كفر الشيخ في مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «دي إم سي»، أن هناك مراقبة على خطط السكك الحديد والكافيهيات للتأكيد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتم إغلاق 4 منشآت اليوم، بسبب مخالفاتها لهذه الإجراءات، موضحا أن المحافظة تقوم بحملة واسعة للسيطرة على انتشار الفيروس، موضحا أن الالتزام يصل في المحافظة إلى 75% ويتمنى أن يصل إلى 100% خلال الـ 24 ساعة المقبلة بعد تطبيق الغرامات الفورية والإحالة للنيابة مشيرا إلى التطبيق الحازم للعقوبة يستهدف حماية المواطن نفسه والمواطنين الآخرين من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي أعلنت الحكومة عن دخول البلاد في مرحلة الذروة في الموجة الثانية.

محافظ الشرقية: تطبيق الغرامة على 57 سيارة ميكروباص

من جانبه قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة اتخذت إجراءات مشددة ضد 57 سيارة ميكروباص غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية، لافتا إلى تطبيق الغرامة عليهم، كما تم إغلاق محل وتطبيق غرامة 5000 جنيه على مقهى لعرضه الشيشة، وتم تشميع المحل وتطبيق غرامة وهناك حظر لأي تجمعات في الأفراح أو المعازي، كما تنسق المحافظة مع مدير الأمن من أجل التطبيق الفوري للغرامة وكذلك تنسيق مع وزارة الأوقاف لمتابعة المخالفين في المساجد سواء من المصلين أو العاملين في المساجد.