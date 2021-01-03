مدير مستشفى طوخ يحكي رحلة تعافيه من كورونا: بلغت الروح الحلقوم

أعلن الدكتور أحمد يوسف، مدير مستشفى طوخ المركزي، تعافيه من فيروس كورونا المستجد، واصفا رحلة شفائه بـ«العودة من الموت».

وقال يوسف، على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»، «حين بلغت روحي إلى حدود الرقاب، ووصلت الحلقوم، وأصبح الأمر لم يعد ينفع فيه كل أسباب الدنيا وانقطعت الأسباب فلا طبيب ينقذ من الموت، ولا علاج تصح به الأبدان ولا يفلت عبد من الموت.. إنها لحظات الفراق المؤلمة التي تشتد فيها على الإنسان المصاعب، وتبدأ النفس تغادر الجسد الذي ألِفته، وتستعد للقاء الله ليجازيها عما قدمت، فحينئذ يشتد الكرب، ويطلب كل وسيلة وسبب، يظن أن يحصل بها الشفاء والراحة».

وأضاف يوسف، «الأقدار الإلهية ودعاء من حولك لينجيك مما أنت فيه، فصنائع المعروف تقي مصارع السوء، فاستجاب الله دعائهم وشاءت إرادة الله سبحانه أن تعود الروح وتثبت في الجسد بعد صراع للخروج والرحيل من الدنيا وأنا أصارع الموت وتلهث نفسي وينطق لساني بالشهادة والصلاة على النبي، ويتغير الحال من سكرات الموت وبلوغ الروح الحلقوم وتهدئ النفس مرة أخرى، لعل الله استجاب الدعوات.. هل هي دعوات وتضرعات ومناجات أبي وأمي ودموعمهم التي لم تجف في الليل والنهار؟ أم دعوات رفيقة حياتي وشريكة عمري زوجتي الغالية بارك الله فيها وأطفالي ودموعهم التي لم تجف ليل نهار؟ أم هي دعوات رفقاء عمري أخواتي وأزواجهن وأخوات زوجتي ودعوات أهلي؟ أم دعوات مريض أو دعاء لعمل قمنا به لوجه الله؟ أم دعوات زملائي وأصدقائي في كل مكان؟».

وأكمل، «استجاب الله لكم جميعا وعادت روحي إلى جسدي بعد أن أوشكت على الإقلاع والرحيل».

وناشد يوسف في رسالته، المواطنين باتباع الإرشادات الوقائية والصحية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره وتخفيف العبء عن كاهل الأطقم الطبية.

وكان الدكتور أحمد يوسف، مدير مستشفى طوخ المركزي، قد أعلن إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه خضع للعلاج بالحجر الصحي بمستشفى قها.