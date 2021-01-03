المحافظ: 5 تنكات أوكسجين بمستشفيات المنيا للتعامل مع طوارئ «كورونا»

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن غرفة العمليات، تتابع على مدار الساعة، تلقي أي شكاوى أو استفسارات خاصة بفيروس كورونا المستجد، على أرقام (114- 2342200- 2320001) بالتنسيق مع كافة الجهات الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أو عن طريق «واتساب» من خلال رقم خدمة المواطنين بالمحافظة 01100585052، أو من خلال رقم الشكاوى الحكومية التابع لمجلس الوزراء 16528، أو عن طريق الخط الساخن لوزارة الصحة 105، 15335.

وأضاف المحافظ أنه يتابع على مدار الساعة الوضع الصحي بالمحافظة، وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات بالمحافظة، لافتا إلى استمرار انعقاد لجنة إدارة أزمة كورونا من خلال التنسيق مع كافة المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعة، فيما يتعلق بخطة المحافظة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ على توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، واستقبال الحالات على مدار 24 ساعة.

وأوضح «القاضي» أن هناك 56 مستشفى ما بين حكومي وجامعي وخاص، داخل محافظة المنيا، بقدرة استيعابية 4210 أسِرّة، وهناك 16 مستشفى منها تستقبل حالات كورونا، كما أن هناك 377 وحدة رعاية صحية، و133 غرفة عمليات، و33 عيادة متنقلة، و15 بنك دم، و317 حضانة أطفال مبتسرين، و94 ثلاجة حفظ موتى.

وأكد محافظ المنيا أن الـ16 مستشفى داخل محافظة المنيا المخصصة لحالات كورونا، تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة، مؤكدا توافر الأكسجين، بالإضافة الى أسطوانات الغاز بجميع المستشفيات من خلال 5 تانكات بمستشفيات عزل ملوي، صدر المنيا، المنيا العام، جراحات اليوم الواحد وكذلك صدر وقلب الجامعة.

وأعرب محافظ المنيا عن خالص شكره وتقديره للأطقم الطبية في جميع المستشفيات على تحملهم المسؤولية، وجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضي بالمحافظة، في ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة، موضحا أنهم خط الدفاع الأول وعلينا تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم.