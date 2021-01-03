جامعة المنيا: 50% نسب الإشغال بأماكن كورونا بالمستشفيات الجامعية

كشف الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، أن المستشفيات الجامعية تعمل بكامل طاقتها التابعة للجامعة، موضحاً أنه جرى تخصيص كل من مستشفى القلب و الصدر لعزل المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنها مجهزة بأعلى الإمكانيات التي تؤهل للعمل، مؤكداً أن العمل بهم يسير طبيعياً دون رصد أي مشكلات.

وأوضح رئيس جامعة المنيا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نسب الإشغال بمستشفيات العزل المخصصة لكورونا حوالي 50% من إجمالي عدد الأسرة المخصصة للعزل، بخلاف عدد من الوحدات التي جرى تجهيزها في حال الإحتياج إليها لقدر الله، مشيداً بعمل وأداء الأطقم الطبية على أكمل وجه في التعامل مع الأزمة دون وجود أي مشكلات.

وتابع رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة انتهت منذ فترة من رفع غالبية المقررات الدراسية على المنصات التعيمة المختلفة بالكليات وكذلك المنصة التعليمية الموحدة "مايكروسوفت"، مشيرا إلى أن هناك تفاعلا كبيرا بين الطلاب و أعضاء هيئة التدريس في التعامل مع المنصة، مؤكداً أن نظام العمل بالمنصات التعليمية الإلكترونية، جزء كبير من منظومة التعليم الهجين التي شرعت الجامعات في تطبيقها منذ بداية الفصل الدراسي الأول.

وأكد رئيس جامعة المنيا، أن آليات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات قائمة حتى الآن في موعدها المرحل بعد تأجيلها لبعد إجازة منتصف العام، مشيراً إلى أن أي قرار يتعلق بها هو قرار دولة وليس قرارا منفرداً.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس الماضي، تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول إلى بعد إجازة منتصف العام الدراسي، وتعليق الدراسة وتحويلها إلى أون لاين بدءاً من أمس السبت وحتى انتهاء الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الأول بالجامعات والمدارس.