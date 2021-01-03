«عين شمس» عن حفل تخرج طلاب الطب: «ملناش علاقة»

قال الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الطلاب، إن ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، عن تنظيم ورعاية الجامعة لحفل تخرج خاص بالدفعة رقم 21 من خريجي كلية الطب جامعة عين شمس «غير صحيح».

وأوضح «سعود»، لـ«الوطن»، أن الموضوع يتعلق بمجموعة من الطلاب خريجي العام الحالي، أقاموا حفلهم خارج الجامعة بأحد فنادق القاهرة، والجامعة ليس لها علاقة بالحفل أو التنظيم.

وعن إمكانية فرض أي عقوبات على الطلبة بسبب خرقهم لقواعد التباعد الاجتماعي، خلال الفيديوهات المتداولة لهم، أشار «سعود»، أنه حتى اللحظة لا تفكير في أى إجراء قانوني تجاه تلك المجموعة، قائلًا «السبب في ذلك، لأن تخرجهم أنهى سلطة الجامعة عليهم».

حفل تخرج لطلاب طب عين شمس يثير أزمة

عين شمس بتعمل عظمه هنا ياجماعه Posted by Eman Elshiekh on Sunday, 27 December 2020

وتداول خلال الساعات الماضية، فيديوهات لحفل تخرج طلاب الدفعة 21 بكلية طب عين شمس، في تجمعات كبيرة للطلاب، مما أثار حفيظة البعض بسبب خرقهم لقواعد التباعد الاجتماعي وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، في ظل تصاعد إصابات فيروس كورونا في مصر، وتخطيها حاجز الألف لمدة 10 أيام متتالية.

التعليم العالي توضح موقفة الامتحانات

وكشفت وزارة التعليم العالي، حقيقة ما تردد حول إمكانية تأجيل الامتحانات إلى نهاية العام بسبب فيروس كورونا، ودمج مناهج الترمين، موضحة أنه لا قرار حول مصير الامتحانات إلا بعد نهاية إجازة الفصل الدراسي الأول التى ستنتهي في 20 فبراير المقبل، حيث سيتم النظر إلى موقف الإصابات في مصر ومؤشرها التصاعدي ووقتها سيتم حسم الوضع كاملًا.