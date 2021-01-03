رئيس المستلزمات الطبية: لا يوجد نقص بأنابيب الأكسجين في المستشفيات

قال الدكتور محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، إنه لا يوجد أي نقص في أنابيب الأكسجين في المستشفيات الحكومية والجامعية كما تم إشاعته على بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنها متاحة أيضا للبيع في محلات مخصصة لها في القصر العيني وكذلك يوجد 100 محل في منطقة العباسية و200 محل في منطقة شبرا الخيمة.

أنابيب الأكسجين تحتاج أشخاص متخصصين

وأضاف رئيس شعبة المستلزمات الطبية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc»، أن الأنابيب يجب تركيبها عن طريق طبيب متخصص أو فني لأن استخدامها بشكل خاطئ يؤذي الشخص، مشيرا إلى أنه يوجد مؤشر يحدد نسبة الأكسجين التي يحتاجها المريض وهذا يحتاج إلى مهارة فائقة.

استخدام خاطئ للكمامة والكحول

وتابع: يتم استخدام الماسك بطريقة خاطئة وكذلك الكحول، ولذلك يجب ارتداء الكمامة عند وجود زحام لأن الغالبية لا تتحمل أن ترتديه أكثر من ساعة والتنفس فيه يؤدي إلى مشاكل على الجهاز التنفسي لأن الشخص يتنفس ثاني أكسيد الكربون في المرة الثانية بعد إخراجه مباشرة، «مبنقدرش نلبسه ساعة كاملة وبنشدها عشان نتنفس بصراحة يعني، كمان الناس بتستخدم الكحول بشكل كتير وده بيأذي البكتيريا الناعمة في الإيد اللي بتدي الملمس الناعم وبيخلي الإيد تشقق وأماكن الأظافر تبرز مما يتسبب في تغير شكل اليد إلى الأسوأ».

وظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الصين في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي وانتشر بعدها الفيروس إلى مختلف مدن الصين مما ادى إلى انتشاره في مختلف دول العالم واعتبرته منظمة الصحة العالمية وباءا عالميا في مارس 2020 وأصبحت دولة الولايات المتحدة الأمريكية الأعلى في معدلات الإصابات والوفيات على مستوى العالم وتتسابق حاليا عدة دول من أجل إنتاج اللقاح المضاد للفيروس.