وفاة ابنة شقيقة الفنانة لوسي مصابة بفيروس كورونا

حالة من الحزن الشديد تعيشها حاليا الفنانه لوسي بسبب وفاة إبنة شقيقتها بفيروس كورونا وأيضا السيناريست وحيد حامد في نفس التوقيت.

وقالت لوسي لـ"الوطن" الحمدلله علي كل حال قدر ربنا ولا نستطيع ان نقول إلا "انا لله وانا اليه رَاجِعون" هذه الفتره صعبة جدا بسبب وفاة ابنة شقيقتي والتي اعتبرها كإبنتي وانا كنت بمثابه أم ثانيه لها فقد توفت بفيروس كورونا عن عمر 29عاما وهي حامل ولا نزكيها علي الله.

وطالبت لوسي من الجميع توخي الحذر واتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية لان الامر ليس بهين حتي لانفقد اشخاص من احبابنا.

وأكدت لوسي انها تلتزم منذ الموجة الأولى لجائحة كورونا بالتواجد في المنزل حفاظا على نفسها وعلى أسرتها وتتمني من الجميع الالتزام حتى نعبر هذه المحنة، ومصر بلد آمنة وإن شاء الله ربنا هيزيح هذا الوباء سريعا.

وأضافت لكن لابد من الوعي والالتزام حتى نعبر بسلام دون اي خسائر وفقدان ارواح عزيزه علينا.

واضافت لوسي الوجع الاخر الذي كسر قلبي هو فراق صديقي وعشرة العمر السيناريست وحيد حامد فالحزن عليه هو الاخر يمزق قلبي ولكن امر الله فوق الجميع والحمدلله انه لم يتعذب كثيرا في مرضه ربنا رحمة ولكن تبقي السيره العطره الطيبه والاعمال الخالده التي لن تنسي ابدا.

وكان عرض للفنانة لوسي مؤخرا مسلسل «البيت الكبير»، بطولتها، ومجدى كامل، سوسن بدر، داليا مصطفى، هادى الجيار، سناء يوسف، حجاج عبدالعظيم، جيهان قمرى، طارق صبرى، دنيا المصرى، مى فخرى، والأردنية ريم بشناق، شريف باهر، تيسير عبدالعزيز، إيمان أيوب، ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى، وينتمى إلى مسلسلات الـ60 حلقة علي قناة «النهار»وحقق نجاحا كبيرا وأعلي نسب مشاهده بجميع أجزائه.