لا تخشى الموت ببدلة رقص.. تصريحات صادمة لـ لوسي في عيد ميلادها

تُعد الفنانة لوسي، واحدة من أبرز الفنانات اللواتي يتميزن بالجرأة والصراحة، في تصريحاتهن ولقاءاتهن الإعلامية، لذلك تُثير الجدل والأزمات في أغلب الأحيان، كونها تُعلن عن آراء شاذة، مثل عدم خوفها من الموت وهي مُرتدية بدلة رقص.

وترصد "الوطن" أبرز التصريحات الجريئة لـ لوسي، في عيد ميلادها الستين، وهم كالتالي:

- ابني بيقولي: "هزي كويس"

أكدت لوسي، في حوار تليفزيوني لها، أن ابنها لا يُعارضها بشأن عملها كراقصة، إذ يفتخر بها ويطالبها دومًا بإتقان عملها وأن "تهز" جيدًا قبل الصعود على خشبة المسرح.

وأوضحت أنها تتلقى دعمًا كبيرًا من أسرتها، حيث يُدركون جيدًا طبيعة عملها ومتطلباته، إذ لم تواجه صعوبات معهم بشأن اعتراضهم في يومٍ ما.

- الخشية من الموت

وقالت لوسي، في تصريحاتٍ تليفزيونية لها، إنها لا تخشى الموت وهي ترتدي بدلة رقص، إذ ترى أن عملها شيء تفخر به وليس عيبًا ولم يُسبب لها وصمة عار كونها تُؤدي عملاً أمام قطاع كبير من الجمهور وليس في الخفاء، فلا داعى للخوف إذا لفظت أنفاسها في أثناء رقصها على المسرح، حسبما قالت.

وطالبت بزيادة عدد الملاهي الليلية في مصر، لا سيما أنها لها بالغ الأثر الإيجابي في تنشيط السياحة واستقطاب الأجانب، فضلاً عن رغبتها في الانتشار داخل هذه الملاهي والرقص بعيدًا عن الإغراء، قائلة: "مش بلبس حاجة فيها إثارة ولا حاجة شاذة عن قواعد الرقص الشرقي".

- جسمي مش ببلاش

وكشفت في حوارٍ تليفزيوني لها، مع الإعلامية راغدة شلهوب، أنها اعتذرت ذات مرة عن أحد الأعمال الفنية، بعدما طلب المُخرج منها الظهور وهي ترتدي "مايوه"، مُبررة ذلك بقولها: "أنا جسمي مش ببلاش".

وقالت: "أنا بلبس بدلة رقص عشان أرقص، مش مكتوب إنى ألبس مايوه، ولا مايوه خالص، أنا مُلتزمة بالسيناريو اللي بيشرح الموقف، ولو كان المؤلف كاتب إن لازم ألبس مايوه كنت لبست عشان أنا لا أخجل من شغلي، والتمثيل ده لو اتكسفت منه مش هنفع".

- "شفايفي عاملة زي الوزة"

خلال لقائها مع الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، ببرنامجها "لايف من الدوبلكس"، أكدت أنها أجرت نحو سبع عمليات تجميل، لعلّ أبرزها في الشفاه.

وقالت إن طبيب عمليات التجميل نصحها في البداية بعدم إجراء أي عمليات في الشفاه، بقوله: "شفايفك حلوة ومش محتاجة"، إلا أنها لم تُبدِ اهتمامًا بتلك النصيحة وأصرت على رأيها، مما اضطرت بعدها للجلوس في المنزل لمدة شهرين، موضحة: "شفايفي بعد العملية بقت عاملة زي الوزة".

يذكر أنّ لوسي بدأت كراقصة في حفلات الزفاف والملاهي الليلية، لتدخل بعدها مجال التمثيل، لتكون بدايتها مع مسلسل "ليالي الحلمية" عام 1987، وبعدها لعبت بطولة فوازير رمضان على تليفزيون "إي آر تي"، وبعدها انتقلت للتليفزيون المصري بفوازير "إيما وسيما"، لتحظى بشهرة فنية واسعة، وتخوض البطولة السينمائية في فيلم "سارق الفرح" عام 1995.