استشاري مناعة: «إحنا في كارثة.. وبنشوف مآسي بين كبار السن»

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إنه على من يشعر بظهور بوادر الإصابة بفيروس كورونا بعد مخالطة أي مصاب، عزل أنفسهم في منازلهم لفترة لا تقل عن 10 أيام، وهي الخاصة بمن لا يعاني من أعراض الإصابة بالفيروس.

بنشوف مأساة بين كبار السن

وأضاف «الحداد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «السفيرة عزيزة» من تقديم كلا من سناء منصور وجاسمين طه زكي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن هناك الكثير من المنازل بات فيها مصابين لفيروس كورونا، وهو نتيجة استهتار البعض بظهور بعض الأعراض الخاصة بفيروس كورونا: «بنشوف مآسي لكبار السن مع أي عرض بسيط».

إحنا في كارثة

وأوضح، أن الموجة الأولى كانت تشهد مرض شخصًا واحدًا من أفراد العائلة وعدم انتشار الفيروس في كافة أفرادها، بينما اختلفت الموجة الثانية عن الأولى كونها الأوسع انتشارًا، ما زاد من رقعة إصابتها بين الكثير من أفراد البيت الواحد، وهو ما يجبر الجميع على الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالفيروس: «إحنا في كارثة».

وأكد، أنه مع ظهور أي من أعراض الإصابة بالفيروس والمتمثلة في مخالطة مصابي كورونا أو الشعور بأي احتقان في الحلق يجب عزل الشخص لمدة 10 أيام عن الأسرة والأصدقاء: «الحالات بدون أعراض مثل المخالطة مش هتاخد البروتوكول، والحالات اللي بتعاني من شوية رشح أو فقدان بسيط لحاسة الشم والتذوق يكتفوا بالفيتامينات مع المتابعة باستمرار مع طبيب».

وأشار استشاري الحساسية والمناعة، إلى أنه لا يوجد بروتوكول ثابت لكل الأشخاص، وفي حال لا يوجد أعراض يجب العزل عن الآخرين حتى لا تتفاقم الأمور وينتشر الفيروس بين الأشخاص: «بلاش استهتار بده علشان هننشر العدوى بالفعل، ولازم أعزل نفسي لما أتأكد إني خالطت حد، وأدوار بسيطة جدا للأسف استهترنا بيها وفي الآخر لقيناها كورونا ونقلت العدوى لكثير من الأشخاص».