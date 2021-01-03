تقرير: تفكيك القواعد الأجنبية وإخراج المرتزقة حل رئيسي للأزمة الليبية

يُعد بند إخراج المرتزقة وتفكيك القواعد الأجنبية من أهم البنود لحل الأزمة الليبية سياسيًا، وهذا الأمر ما طالب به نصف أعضاء ملتقى الحوار السياسي، حيث طالب 36 عضوًا من أصل 74 عضوًا مجلس الأمن باتخاذ إجراءات لإخراج المرتزقة من داخل الأراضي الليبية، مون تدفق السلاح والمرتزقة يُخالف كل القرارات الدولية، وذلك حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية، على موقع «يوتيوب».

الجيش الليبي يرفض مقترح أممي بنشر قوات دولية في البلاد

وأوضح التقرير، أن الـ 36 عضوًا دعوا السلطة التنفيذية القادمة في ليبيا إلى العمل على إنهاء مظاهر الانقسام وتوحيد المؤسسات الليبية، كما طالبوا بمشاركة الجميع في الانتخابات التي ستجرى، في الوقت الذي رفض فيه الجيش الوطني الليبي مقترحًا أمميًا بنشر قوات دولية في البلاد لدعم اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة بوقف دائم لإطلاق النار.

مجلس الأمن يدعو كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب للانسحاب من ليبيا

وأشار التقرير، إلى أن الجيش الوطني الليبي اعتبر المقترح تدخلا غير مسموح به في ليبيا، وشدد على أنه قادر على استعادة الاستقرار، لذا دعا مجلس الأمن الدولي كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى الانسحاب من ليبيا، بما ينسجم مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصّلت إليه الأطراف الليبية في 23 أكتوبر، والتزامات المشاركين في مؤتمر برلين في يناير.

تقرير يكشف سبب إصرار تركيا على تمويل المرتزقة السوريين في ليبيا

وفسر التقرير، سر استمرار تركيا في إرسال المرتزقة إلى ليبيا، ودعمهم بملايين الدولارات، وهذا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أنقرة، والتي ظهرت جليا في الفشل الذريع الذي واجهة النظام التركي في إدارة ملف أزمة فيروس كورونا، وفضيحة اللقاح الذي تم بيعه للمواطنين بالرغم من مجانيته.