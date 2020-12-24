محمود مسلم: دور السيسي في الأزمة الليبية فخر لكل مصري وليبي

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» وعضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية دائما تُدعم الدولة الليبية ومؤسساتها، وتُدربهم في كل المجالات، وحاليا هناك ليبيين متواجدين في مصر، يتم تدريبهم في مجالات مختلفة، كما أن مصر تقدم لهم الدعم طوال الوقت، موضحًا أن مصر تتدخل للدفاع عن ليبيا وليس لاحتلالها أو استغلالها أو السطو على ثروات شعبها، كما تفعل دول أخرى، مؤكدا أن الدور المصري في ليبيا، يّفخر به أي مصري وأي ليبي.

لا يمكن حل الأزمة الليبية إلا بتصالح كل أطراف النزاع

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أنه يجب على الأطراف الليبية حسم الأزمة وحلها في أسرع وقت، حتى لا تتحول مثل القضية الفلسطينية وتتخذ سنوات وسنوات، فالقضية الفلسطينية لن تُحل دون التصالح بين فتح وحماس، «هما طول الوقت يطلبوا من الناس تقف معاهم، وهما مش واقفين مع نفسهم».

ليبيا مطمع لدول عديدة للغاية عدا مصر

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الأطراف الليبية إذا لم يجتمعوا، وتم توحيدهم، لن يستطيعوا حل الأزمة، فإذا لم يتوحدوا سيجعل أطراف أخرى تلعب بهم، وهذا ما حدث الفترة الأخيرة، فهناك أطراف عديدة تلاعبت بالقضية الليبية، كونها دولة غنية، وبها بترول، فضلًا عن أن موقعها الاستراتيجي كان مطمع للكثير من الدول إلا مصر، حيث إن مصر لا تطمع في ليبيا.

محمد مرسي كان يفكر في احتلال ليبيا ونهب ثرواتها

وأوضح رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أن الرئيس الإخواني محمد مرسي، كان يفكر في احتلال ليبيا والاستيلاء على النفط والأموال، «كان بيكلم حد من المسؤولين بخصوص ده، بس الجيش المصري عنده ثقافة مترسخة، لا نحتل ولا نتدخل في شؤون الداخلية لأي دولة، ونحافظ على استقرار الدول، وندعم الجيوش اللي موجودة في الدول، الرئيس السيسي أكتر من مرة قال كده، نحن نمارس السياسة الخارجية بشرف، في زمن عز فيه الشرف».