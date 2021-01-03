غراب ينفي نقص الأكسجين بمستشفى الحسينية: الحالات كانت بمراحل متأخرة

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الشائعات التي تم تداولها، حول وجود أزمة في نقص الأكسجين بمستشفى الحسينية بالمحافظة، هو أمر غير حقيقي بالمرة، مؤكدا أن الـ4 حالات وفاة في المستشفى مؤخرا، سببها كونهم حالات مصابة بـ فيروس كورونا بمراحل متقدمة من المرض، وجميعهم كانوا مصابين فور وصولهم للمستشفى لتلقي العلاج: «الإهمال الطبي يتم التقصي عنه عبر التحقيق مع النيابة العامة، ولا يوجد أي نقص بالأكسجين».

يتم رفع تقرير يومي يخص كمية الأكسجين بالمحافظة

وأضاف «غراب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الحديث عن عدم وجود أكسجين في المستشفى هو أمر غير منضبط، ويتم رفع تقرير يومي لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزارة الصحة، يخص كمية الأكسجين في المخزون الخاص بمستشفيات المحافظة، ويكفي لمدة معينة، حيث إن المحافظة بها ما يقرب من 1740 أنبوبة، تكفي لفترة 10 أيام و81 لترا من الأكسجين السائل، والمخزون لم يتأثر خلال الفترة الأخيرة.

غراب: شركات الأكسجين تورده للمستشفيات بشكل يومي

وأوضح المحافظ أن خزان المستشفى يكفي 6 لترات، وشركات الأكسجين تورد الأكسجين بشكل يومي، كما أن هناك شبكة احتياطية عليها 25 أنبوبة أكسجين تكفي المستشفيات لفترة جيدة: «موضوع الأكسجين يشتغل إما عن طريق شبكة رئيسية أو شبكة احتياطية أو أنابيب أكسجين متحركة يتم تحريكها لداخل غرف المصابين».

المستشفى يعمل بكامل طاقته

وأكد «غراب»، أن مستشفى الحسينية يعمل حاليا بكامل طاقته ولا يوجد به أية مشكلة، والعناية المركزة بها حالتان لمصابين ويتلقيان العلاج، و10 أطفال في الحضانات بالمستشفى، ومازالت اللجنة تباشر مهام عملها على الأرض هناك، وفي حال وجدت أي مشكلة سيتم توضيحها على الفور: «لو كان الحديث عن نقص الأكسجين صحيحا لكان تأثر من هم في الحضانات بالمستشفى».