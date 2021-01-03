الشرقية تتصدر «تريند 2021» بـ3 أزمات: وفيات الحسينية والتنمر على معاق

لم تكد تنطفئ أضواء استقبال العام الجديد 2021، إلا واشتعلت محركات البحث عن محافظة الشرقية، التي تصدرت التريند بأربع وقائع أحزنت القلوب وهزت المصريين، بين مفارقات قدرية إنسانية بوفاة أب في جنازة ابنته، وأخرى أخذها الحزن على زوج ابنتها لتلحق به أثناء تغسيله، ومرورا باعتداء بلطجية على واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة بتعليقه من ملابسه في مسمار بالشارع، وانتهاء بظهور فيديو في الساعات الأولى من صباح اليوم لوفاة 4 مصابين بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى الحسينية وسط حديث عن نقص الأكسجين.

الحادث الأخير الذي استيقظ عليه الملايين صباح اليوم هو وفاة 4 مصابين بكورونا داخل مستشفى الحسينية بسبب نقص الأكسجين، وهو ما نفاه الدكتور محمد النجار مدير عام مستشفى الحسينية، في تصريح لـ«الوطن» الذي قال إن حالات الوفيات الأربعة كانت طبيعية، وأن أغلبهم من كبار السن وذوي أمراض مزمنة، وسبب الوفاة هو جلطات وغيبوبة كبدية.

ممرضة الحسينية كانت بطلة المشهد، وهي منزوية في أحد أركان غرفة العناية المركزة جالسة على الأرض، ويبدو على حركة جسدها الهلع، وهو ما فسرته الممرضة، في تصريحاتها لـ«الوطن»، بأنها كانت مصدومة من مشهد الوفيات وفسره المدير بأن خوفها كان نابعا من محاولة اقتحام أهالي المرضى للعناية.

واقعة أخرى كانت محل الغضب داخل محافظة الشرقية، وهي تداول فيديو على «فيس بوك» يظهر فيه شابان بإحدى قرى الشرقية وهما يعلقان شاب من ذوي الإعاقة الذهنية على مسمار في باب، ويوثق الواقعة الشاب الآخر، وتسمع أصوات ضحكاتهم، وألقت الشرطة برئاسة النقيب أحمد سمك معاون مباحث المركز، والنقيب محمد توفيق معاون مباحث المركز، القبض على صاحبي الواقعة، وهما «أ. م» 25 عاما، نجار مسلح، و«م. ص» 22 عاما، نجار مسلح، وجرى ضبطهما وإحالتهما إلى النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وروى أحد أهالي قرية الصورة التابعة لمركز كفر صقر في محافظة الشرقية واقعة تعليق معاق في المسمار، لـ«الوطن»، موضحا أنه يدعى وتابع: «الرجل اللي من ذوي الاحتياجات الخاصة يدعى محمد مصطفى، وأنه شخصا مسالما، وأن الجميع معتاد على الهزار معه ومن بينهم الشابين.

وفي مشهد إنساني مبكي، توفي أب وقت صلاة الجنازة على ابنته في قرية النخاس التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتحديدا بعد ساعتين فقط من وفاة ابنته، وانقسم أهل القرية بين من ذهب ليشيع ويدفن جثمان الفتاة في مقابر العائلة، وآخرين حملوا جثمان الأب وتوجهوا إلى المنزل لتجهيزه للدفن.

ولم تنقضِ الليلة إلا والجدة قد لحقت بحفيدتها وزوج ابنتها أثناء إنهاء أعمال دفنه، بعد مرور نحو 5 ساعات على وفاة حفيدتها من الأم، إذ حزنت المسكينة على الحفيدة وزوج ابنتها الذي لحق بابنته بعد ساعتين فقط من وفاتها.