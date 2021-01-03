كفر الشيخ تسجل 4 وفيات و22 حالة إصابة بفيروس كورونا

سجلت محافظة كفر الشيخ، وفاة 4 حالات بمستشفيات العزل، وذلك إثر إصابتهم بفيروس كورونا، وتدهور حالتهم في الأيام الآخيرة.

حيث سجل مستشفى عزل بلطيم حالتي وفاة لـ« م.ا.س»، 40 عاما، مقيم بإحدى قرى الحامول، و« س.ع»، 59 عاما، مقيم بمركز الرياض، وجرى تغسيلهما وتكفينهما وفق الاشتراطات الصحية لموتى كورونا.

كما سجل قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي حالة وفاة، بينما سجل مستشفى حميات كفر الشيخ، حالة وفاة، وجرى تكفينهما وتسليم الثامين لذويهم.

فيما سجلت المحافظة 22 حالة إصابة وفق مصدر بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، وجرى توزيعهم على أقسام ومستشفيات العزل لتلقي العلاج، بخلاف تسجيل عدد من الحالات كعزل منزلي ويتكاتف الأهالي لتوفير إسطوانات الأكسجين لهم فضلأً عن توفير الأدوية مجانا لغير القادرين وبأسعار مخفضة لغير القادرين.

وتوفت، أمس، رئيسة تمريض عيادة سيدي سالم للتأمين الصحي، السابقة والتي خرجت على المعاش قبل 4 أيام، إثر إصابتها بفيروس كروونا.

وقال مصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، إن رئيسة التمريض المتوفية هي« أ. ا. م»، حيث أصيبت بفيروس كورونا ، وجرى نقلها لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة سيدي سالم، وتوفيت هناك قبل نقلها للرعاية المركزة بمستشفى عزل.

وبحسب مصدر طبي في مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، فإن الحالات موزعة على مستشفيات، بلطيم المركزي، حيث سجل حالتي وفاة، أحدهما من مركز قطور بمحافظة الغربية والآخريقيم بإحدى قرى مركز الحامول، كما سجل مستشفى قلين المركزي، حالتي وفاة، وسجل مستشفى كفر الشيخ الجامعي، حالة وفاة.

وجرى تغسيل وتكفين الجثامين وتسليمهم لذويهم، طبقًا للاشتراطات الصحية المتبعة للموتى من مصابي فيروس كورونا المستجد.