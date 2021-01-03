س وج.. كل ما تريد معرفته عن تشكيل مجلس النواب الجديد

تنطلق أعمال الفصل التشريعى الجديد لمجلس النواب، فى النصف الأول من الشهر الجارى، وسط توقعات بأن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا بدعوة المجلس للانعقاد.

يشهد الفصل التشريعى الجديد تغيرات عديدة فى تشكيل المجلس، وبفوز حزب مستقبل وطن بالنسبة الأكبر من مقاعد البرلمان، تنتهى فكرة تأسيس أو تشكيل ائتلاف نيابى تحت القبة، وهو على عكس ما شهده الفصل التشريعى الأول.

13 حزبا سياسيا تحت القبة

فى نفس الوقت تشكل مقاعد القائمة والبالغ عددها 284 مقعدا، تحديا كبيرا أمام نواب المقاعد الفردية، فى ظل التنوع الذى تشهده القائمة الوطنية من أجل مصر، والتى خاضت الانتخابات على الدوائر الأربع على مستوى محافظات الجمهورية، وحظت بقبول الشارع المصرى.

فى السطور القادمة تقدم «الوطن»، خدمة لقرائها عن شكل برلمان 2021/2026.

ماهو إجمالى عدد مقاعد مجلس النواب؟

596 مقعدا هو عدد مقاعد النواب بالفصل التشريعى الجديد، بواقع 568 نائبا منتخبا، و28 نائبا بالتعيين بموجب قرار رئيس الجمهورية.

ماهى إجمالى عدد النواب المنتخبين فى مجلس النواب الجديد؟

يشكل مجلس النواب 568 مقعدا بواقع 284 مقعدا لنواب الفردى، و284 لنواب القائمة

المرأة تحتل النصيب الأكبر فى تاريخ الحياة النيابية

ماهو عدد الأحزاب السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان؟

يوجد 13 حزبا سياسيا ممثلين فى مجلس النواب 2021

ماهى نسبة مقاعد المرأة فى برلمان 2021؟

تقترب نسبة تمثيل المرأة فى برلمان 2021 بنحو 28%من إجمالى مقاعد البرلمان.. وهى النسبة الأعلى فى تاريخ الحياة النيابية فى مصر.

ماهى محتويات الحقيبة البرلمانية التى تسلمها النواب الجدد؟

تابلت إلكترونى وكتيب للدستور تساعد النائب في عمله، ونسخة من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى تساعد النائب فى التعرف على مهامه تحت القبة، وكذلك نسخة من قوانين الانتخابات المعدلة، وبادج مجلس النواب والمصمم على شكل قبة البرلمان.

ماهى واجبات العضوية التى يجب على النائب الالتزام بها؟

على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل أو خارج المجلس، ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلمانى، وتلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءًا منها وتصدر بذات إجراءاتها، وتكون ملزمة لأعضائه.

لا يجوز للعضو أن يأتى أفعالاً داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.