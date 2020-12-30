انتهاء «آل السادات» من إجراءات عضوية مجلس النواب «صور»

انتهى النائب عباس السادات عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية عن المصريين بالخارج، والنائب كريم طلعت السادات عضو النواب عن دائرة تلا والشهدا بمحافظة المنوفية، من إجراءات العضوية واستخراج الكارنيهات وتسلم حقيبة النواب، وحضر النائبان إلى مقر مجلس النواب، وأنهيا الإجراءات بالأمانة الفنية للمجلس، وقاما بجولة في قاعات المجلس والبهو الفرعوني.

وينتظر مجلس النواب، أسماء المعينين من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تنتهي مدة برلمان 2016، رسميا في 9 يناير 2021، كما ينتظر النواب، دعوة رئيس الجمهورية، لانعقاد مجلس النواب، ويرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سنا، وأصغر عضوين، ويجري أداء القسم الدستوري ثم إجراءات انتخاب رئيس المجلس.

وكان مجلس النواب، قد استقبل على مدار 6 أيام، النواب الفائزين لاستلام كارنيهات العضوية وسط إجراءات احترازية، وقسمت الأمانة العامة حضور النواب على مدار 7 أيام.

وجرى أمس الثلاثاء، استقبال نواب 12 محافظة «فردي» وهي: (الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء)، بإجمالي 86 نائبا.

كريم السادات يتعافى من الإصابة بكورونا

وكان قد أصيب كريم السادات، خلال الفترة الماضية، بفيروس كورونا، بعد مخالطته للعديد من أنصاره الذين تجمعوا للاحتفال بفوزه بعضوية مجلس النواب، أمام اللجنة العامة للانتخابات، ولكنه أعلن شفاءه بعد ذلك عبر فيس بوك.

ونجح كريم السادات، المرشح عن حزب «مستقبل وطن» بدائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، وذلك بعد حصوله على 63078 صوتا.

وعقب فوز «السادات»، تقدم حفيد الرئيس الراحل أنور السادات، مسيرة حاشدة من أهالي قريته للاحتفال به.