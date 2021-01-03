التنمية المحلية: مستمرون في تطبيق غرامة الكمامات بكل حسم

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه منذ الصباح الباكر بدأ تطبيق الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة بمحافظات الجمهورية، ومتابعة ذلك عبر غرف عمليات منتشرة في مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن المحافظين تواجدوا في الشوارع للتأكد من مدى التزام المواطنين بالتدابير الاحترازية: «لا استثني محافظة من المحافظات، والناس لقت جدية في الأمر، وأحنا مستمرون».

الغرامة نوع من التذكرة للمواطنين بعدم التهاون

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الضبطيات القضائية مشكلة من كل فرق العمل حتى يشعر المواطن بوجود عامل إلزامي في ارتداء الكمامات، حفاظا على صحتهم، والهدف من تلك الغرامة هو نوع من أنواع التذكرة لهم لعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

قاسم: الإصابة أمر في غاية الخطورة ولا سبيل للتهاون

وأوضح أن صاحب المطعم مسؤول بـ50% من طاقة التشغيل مع استخدام الأدوات أحادية الاستخدام، وتحقيق التباعد بين العاملين بالمطعم، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للغرامة التي تصل لـ4 الآف جنيه: «أمر الإصابة في غاية الخطورة، ولا سبيل للتهاون».

تم تحرير محاضر غرامة لأكثر من 400 مخالف حتى الآن

وأكد أنه في محافظة القليوبية تم تحرير أكثر من 400 غرامة، وفي الشرقية أكثر من 370 غرامة، وتم التعامل في تحرير محاضر وغلق محال غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية وصلت منذ 1 ديسمبر وحتى اليوم، 13017 محلا، والمقاهي 63012 مقهى غير ملتزم، و2431 ورشة غير ملتزمة بمواعيد الفتح والغلق.

وأشار إلى أنه وعلى مدار 6 محافظات لم تقل المحافظة الواحدة عن 130 غرامة عدم ارتداء الكمامة، والتقرير لم يرد للوزارة حتى الآن للعدد نهائي لمثل تلك المخالفات.