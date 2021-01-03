تحسن الحالة الصحية ليسري نصر الله ويجري مسحة جديدة بعد ثلاثة أيام

طمأن المخرج الكبير يسري نصر الله محبيه على صحته، وقال إن صحته أصبحت جيدة في الوقت الحالي وأن الحرارة طبيعية والأعراض التي يشعر بها هي أعراض أنفلونزا طبيعية وأن الأطباء شكوا في إصابته بفيروس كورونا لذلك نصحوه بعزل نفسه بمفرده والتركيز على أدوية معينة وأنه سيخضع لمسحة جديدة بعد 3 أيام للإطمئنان على صحته.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»: ذلك الأمر جعله يغيب عن جنازة صديقه وحيد حامد الذي توفى صباح أمس بعد صراع مع المرض ظل عدة أيام بمستشفى الصفا، ولاحظ الجميع غياب يسري عن الجنازة والدفن بالرغم من أنه الشخصيات المجاملة وحضر تكريمه وندوة تكريمه في مهرجان القاهرة ديسمبر الماضي وقال شهادته في حامد كباقي أبناء جيلهم كمحمود عبد السميع وليلى علوي وإلهام شاهين، كما أن الثنائي إجتمع سويا من قبل في فيلم "إحكي يا شهرزاد" والذي قامت ببطولته منى زكي وحسن الرداد.

وآخر أعمال يسري نصر الله حلقة في مسلسل "نمرة اتنين" وقامت ببطولتها منى زكي وأحمد السعدني والتصوير تم في أحد الأماكن الساحلية، وكان ذلك المسلسل عودة لنصر الله إلى العمل بعد غياب عدة أعوام، وشارك أيضا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الماضية الدورة رقم 42 في ملتقى القاهرة لصناعة السينما.

ويعيش نصر الله في الفترة القادمة حالة من النشاط الفني، فيستعد في الوقت الحالي للتحضير لأسطورة "زينب ونوح"، ويسرد الفيلم قصة فتاة صغيرة مسلمة تدعى "زينب" وتؤمن بالعديد من الخرافات، وتقوم بسرقة جثة والدتها المتوفاة من أجل تأخير الجنازة، ورغم صغر سن "زينب" لكنها مخطوبة لرجل كبير، وتهرب من قريتها في صعيد مصر مع "نوح" وهي جارها المسيحي البالغ من العمر 16 عامًا، ويبدآن رحلة برية يواجهان فيها العديد من الأساطير والمخاوف التي اعتقدا أنها صحيحة، ومرشح لبطولة العمل باسم سمرة ولكنه لم يتم الإستقرار على باقي الأعمال.