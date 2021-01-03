دورات لتعليم فتيات المنيا التفصيل والحياكة: 20 جنيها بدل انتقال يومي

أعلن فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، عن عقد الدورة الثالثة للتفصيل والخياطة بمشغل الفرع بالمقر الكائن بأبو فيليو، شرق النيل، بجوار محكمة الأسرة بمدينة المنيا، مع تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

تعقد الدورات تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وبإشراف الدكتوره منال أبو سمرة، مقرر فرع المنيا، ويتم تطبيق التباعد والالتزام بارتداء الكمامة والتعقيم المستمر، كما تم تقسيم المتدربات وعددهن 30 إلى مجموعتين، الأولى: من الساعة 9 صباحا وحتى 12.30 ظهرا، والثانية من الساعة 12.30 وحتى الساعة 3.30 عصرا، وتم مراعاة إتاحة الفرصة للراغبات في التدرب من القرى المختلفة، واللاتي سجلن أسمائهن للالتحاق بالدورات من مركزي سمالوط ومطاي، وقرى زاوية سلطان والإسماعيلية وبني محمد سلطان وماقوسة والمنيا الجديدة.

وتستمر الدورة التدريبية لمدة 22 يوما، تحصل فيها كل متدربة على مبلغ 20 جنيها بدل انتقال يومي، مع التزام الفرع بتوفير المادة العلمية والمواد الخام، كما تتلقى المتدربات تدريبا نظريا وعمليا على قص الباترون.

وقالت مقررة فرع المنيا، إن المجلس مازال يستقبل في مقره الراغبات للانضمام لقائمة الانتظار للدورات المقبلة.

وكان فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، قد عقد عدد من الأنشطة خلال الـ16 يوما البرتقالية لمناهضة العنف ضد المرأة، تضمنت دورتين تدريبيتين لـ12 من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، حول مشاركة الرجال في قضايا المرأة، وذلك بالتعاون مع هيئة كير الدولية بمصر، ودورة تدريبية عن مناهضة الختان، بحضور 30 سيدة منهم رائدات ريفيات وواعظات وراهبات، حول تخطيط وتنفيذ حملات طرق الأبواب، أعقبها تطبيق عملى لطرق أبواب بالقرى.

كما تم تنفيذ مسرح تفاعلي عن ختان الإناث، بحضور 40 سيدة لترسيخ المفاهيم السليمة حول عادة الختان وأضرارها وكيفية مناهضتها والقضاء عليها، وتنفيذ دورة تنمية مهارات حرفية على أعمال الخرز والحلى والمشغولات لمدة 3 أيام استهدفت 30 فتاة وسيدة، بالتعاون مع وحدة الخدمات والمشروعات الصغيره بكلية التربية الفنية بجامعة المنيا.