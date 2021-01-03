أحدهم فوق الـ60.. تخريج 53 متدربا بمشروع «ابدأ حلمك» بالفيوم

سلّمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، شهادات تخريج دفعة مشروع «ابدأ حلمك»، التي ضمت 53 متدربًا.

وأعلنت وزيرة الثقافة، اعتماد خريجي هذه الدفعة كفرقة مسرحية نوعية، وأكدت إن تخريج دفعات المرحلة التنفيذية الأولى من مشروع «ابدأ حلمك» يُجسد الإصرار على مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الهادفة إلى اكتشاف النابغين والموهوبين وإعداد جيل جديد من المبدعين يشارك في تحقيق التنمية المستدامة والمنشودة، مضيفة أنّ المشروع ساهم في استثمار طاقات الشباب لإثراء المجال المسرحي، باعتباره أحد أساليب الارتقاء بالوعي وتطوير المجتمع.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أنّ المشروع يأتي كأحد مسارات خطط تحقيق العدالة الثقافية لجميع فئات المجتمع بكافة أرجاء الوطن، كما أشادت بالمستوى الفني للأعمال التي قام المتدربون من أبناء الفيوم بإنتاجها خلال مراحل تدريبهم، وهو ما يؤكد دائمًا امتلاك أبناء الصعيد قدرات إبداعية متفردة، ووجهت الشكر للقائمين على المشروع وحثتهم على بذل المزيد من الجهد معربةً عن ثقتها الكاملة في قدرتهم على تطويره والارتقاء بمضمونه.

وثمن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، جهود وزارة الثقافة لإثراء الحياة الفكرية والفنية بمحافظة الفيوم وأقاليم الصعيد، والاهتمام الكبير برعاية وتطوير قدرات أبناءها المبدعين، وقال إن ورشة «ابدأ حلمك» منذ انطلاقها نجحت فى جذب واكتشاف مجموعة من المواهب المتميزة من مختلف الفئات العمرية، لتؤكد خصوبة أرض مصر بالمواهب الواعدة في كافة المجالات.

ومن جانبه، قال رئيس هيئة قصور الثقافة الورشة التدريبية لمشروع «إبدأ حلمك» بالفيوم استمرت 6 أشهر، وتقدم للالتحاق بالدفعة الأولى 435 شابًا اجتاز الاختبارات 53 منهم بواقع 33 من الإناث 19 من الذكور، بالإضافة إلى متدرب واحد فوق سن 60 عامًا، مُشيرًا إلى أنّ المرحلة التنفيذية الأولى من المشروع شهدت تخريج أولى الدفعات بمحافظة أسيوط، والتي أُعلنت خلالها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اعتماد خريجيها كفرقة مسرحية نوعية لأول مرة، ووجهت بتعميم المشروع في مختلف محافظات مصر.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم تخريج الدفعة الأولى من المبادرة بمحافظة الشرقية خلال الفترة المقبلة لتكتمل بذلك مستهدفات المرحلة الأولى للمشروع.

وأقيم الاحتفال على مسرح قصر ثقافة الفيوم، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار من فيروس كورونا، وتضمن تقديم خريجي الدفعة عدد من الأعمال الإبداعية من نتاج الورش المتنوعة بالمبادرة، والتي تضمنت مزيجا من الأعمال العالمية والمصرية بالفصحى والعامية.

وقدّم خريجو الدفعة عرضا مسرحيا بعنوان «أوديب سوفوكليس»، وجزءا من مسرحية «هيرقل فوق جبل أويتا» للشاعر والفيلسوف اليوناني سينيكا، وجزءًا من مسرحية «يوليوس قيصر» للكاتب العالمي وليم شكسبير، وجزءا من مسرحية «الدخان» للكاتب المصري ميخائيل رومان.

نظم الاحتفالية الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وسماح كامل مدير عام قصر ثقافة الفيوم.