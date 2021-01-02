مصرع طفل صعقا بالكهرباء خلال حضوره حفل زفاف بالفيوم

«مالك»، طفل صغير لم يتجاوز الـ 4 أعوام، ذهب برفقة أسرته إلى أحد الأفراح الخاصة بعائلتهم والمُقام في سرادق بأحد الأحياء الشعبية بمدينة الفيوم، ليلهو ويلعب مُبتهجًا بتلك الثياب الجديدة التي أحضرها له والده خصيصًا لحضور الفرح، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وفجأة تعالت الصرخات وتوقفت الأغاني والزغاريد، وانهمرت الدموع من العيون، حيث تحوّلت تلك الملابس الجميلة إلى كفن أبيض، بعدما لقي الطفل مصرعه صعقًا بالكهرباء من أحد الأسلاك الكهربائية المسروقة التي استخدمها أصحاب السرداق لتوفير الإضاءة للفرح.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أمير السحلي مأمور قسم أول الفيوم، يفيد مصرع طفل صغير يدعى «مالك»، (4 أعوام) في أحد الأفراح بمنطقة مسجد الرحمة بدار الرماد بوسط مدينة الفيوم، صعقًا بالكهرباء خلال حضوره حفل زفاف أحد أقاربهم.

وعلى الفور انتقلت قوات مباحث قسم أول إلى مكان الواقعة، وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة، كما قامت قوات الأمن بفض حفل الزفاف، وحررت محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

جدير بالذكر أنّ ذلك العرس جاء بالمخالفة لقرار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الذي أصدره الأسبوع الماضي، والخاص بإغلاق قاعات الأفراح ودور المناسبات ومنع التجمعات وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة انتشار فيروس «كوفيد 19» المستجد والشهير بكورونا.

وكان القرار الذي حمل رقم 532 لعام 2020، والذي ينص على إغلاق قاعات الأفراح ودور المناسبات في جميع قرى ومراكز المحافظة ومنع إقامة أي سرادق أو تجمع مناسبات، اعتبارًا من الجمعة الماضية.