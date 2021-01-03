محافظ الإسكندرية عن إصابته بكورونا: كانت شديدة جدا.. ومكنتش حريص

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه يقضي العزل المنزلي الآن بعدما أصيب بفيروس كورونا المستجد ويتبقى 4 أيام على نزوله إلى موقع عمله مرة أخرى، مشيرًا إلى أن إصابته كانت شديدة بفيروس كورونا: «الإصابة كانت جامدة أوي، وأنبه على المواطنين أن كورونا صعبة وليست سهلة وتجعل الظروف الصحية للإنسان صعبة للغاية وكذا الأمر بالنسبة إلى عملية التنفس، والبعض يتخيل أنها ستمر بعد 4 أيام، والأمر ليس كذلك لأنه في غاية الصعوبة، وأتمنى من المواطنين في المحافظة وكل أنحاء الجمهورية أن يلتزموا بالإجراءات الاحترازية».

كنت أخلع الكمامة ثم أرتديها .. ولن أكررها

وأضاف الشريف خلال أولى مداخلاته الهاتفية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر شاشة «ON»: «الأمر خطير للغاية، وكل واحد يخلي باله من نفسه، وأنا مكنتش حريص زيادة عن اللزوم وأحيانا كنت أخلع الكمامة لأتحدث مع الناس ثم أرتديها، وهذا الأمر لن يتكرر مرة أخرى لأنني عانيت بشدة، الفيروس ملأ رئتي وحصلت على علاج كورتيزونات بشكل كبير لكي أسيطر على المرض، الأمر ليس سهلًا، ومش نوع من أنواع الإنفلونزا وهيعدي».

كنت حزينا للغاية من مشهد كوبري ستانلي

وتابع، أنه كان حزينًا للغاية عندما شاهد احتفالات بعض المواطنين في كوبري ستانلي في ليلة رأس السنة: «كنت حزينًا على المواطن السكندري أكثر مما كنت حزينًا على نفسي، ولو كنت في مكتبي لنزلت ومنعتهم مثلما فعلنا العام الماضي، لم يكن الأمر جيدًا على الإطلاق».

أغلقنا أكثر من 519 مقهى و116 مطعما منذ 1 ديسمبر

وأردف، أنه يمارس عمله بالكامل في عزله المنزلي عدا الجولات الميدانية، مشددًا على أن ما حدث في كارفور كان سيئًا ولم يكن مقبولًا: «مش ممكن تبقى الدولة ورئيسها ورئيس حكومتها ماشية في إجراءات وبتوقف امتحانات عشان خايفة على ولادنا وإحنا نعمل اللي عملناه هناك أو على كوبري ستانلي، كأننا ماشيين ضد اتجاه الدولة.. لن نتسامح مع أي محل كبير أو صغير، وبداية من أول ديسمبر قمنا بغلق أكثر من 519 مقهى وكافيه في الإسكندرية و116 مطعمًا بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية، ومدد الغلق تتنوع ما بين أسبوع و15 يوم وإذا تكرر الأمر فإنه سيجرى غلق المكان لمدة شهر».

وأكد، أنه وجه الأحياء بإغلاق 20 محلًا في كارفور لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، فقد كان فيها تزاحم ولم يكن أحد يرتدي الكمامات: «ردود الفعل كانت رائعة من المواطنين، أي مكاسب ملهاش لزمة قدام صحة المواطن، أما الشباب لو أصيب بالمرض مش هيقدر يتنفس ولا يتنطط زي ما شفناهم في ستانلي، دي مش فرحة، بيضحكوا على نفسهم وسيتسببون في الإصابة لذويهم، وللأسف 4 آلاف شخهص في ستانلي قد يتسببون في إصابة 5 ملايين مواطن بكورونا في بيوتهم».