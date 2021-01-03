محافظ كفر الشيخ: أغلقنا 4 محال وفرضنا 458 غرامة بسبب إجراءات كورونا

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة نفذت بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ حملات مشتركة على مواقف النقل الجماعي أثناء الحركة والتوقف لرصد إلتزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات، كما جرى شن هذه الحملات بمحطات السكك الحديدية، إذ تذيع تنبيهات على المواطنين بارتدائها، كما أن الدخول إلى المحطة محظور في حال عدم ارتدائها، مشددًا على ان نسبة كبيرة من المواطنين ملتزمة حماية لنفسها وأسرها.

وأضاف نور الدين خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «اكسترا نيوز»: «البعض الآخر عندما يجد إجراءات احترازية يضطر إلى الالتزام لأن الأماكن والدواوين الحكومية وأماكن الصرف المالي والبنوك ومكاتب البريد تشترط الالتزام بالإجراءات الاحترازية وكذا الأمر بالنسبة إلى المطاعم والكافيهات التي جرى التشديد عليها واتباع نسبة الـ50%».

وتابع: «فرضنا 458 غرامة على المواطنين بسبب عدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية وجرى إغلاق 4 محال ما بين مطاعم وكافيهات لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأتمنى أن يشعر المواطن أننا حاسمون في تطبيق الإجراءات حماية لصحتهم».

غير الملتزم يضر الملتزمين بالإجراءات

وأردف: «المواطن الملتزم يرى أن المواطن غير الملتزم يضره، والمواطن غير الملتزم يجب أن يعي جيدًا ان الدولة ستتخذ إجراءات ضده، لأنه يستهتر بصحته وصحة المواطنين المحيطين به».

الحملات الرقابية مستمرة على مدار ساعات اليوم

وأوضح، أن المحافظة تستعد للجولات الليلية لرصد مدى التزام المحال بالإجراءات الاحترازية ومن ثم فإن هذه الحملات ستستمر على مدار 24 ساعة: «الكل التزم في كفر الشيخ بمنع الشيشة، أما عدم الالتزام فإنه يكون عبارة عن عدم تطبيق نسبةالـ50% وعدم التباعد بين المناضد وعدم ارتداء الكمامات والقفازات».