فض 3 أفراح وتشميع مقاهي وتحريز «شيش» بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الأحد، عن فض 3 تجمعات لأفراح، وتشميع مقاهٍ، وتحريز «شَيش»، وذلك في ظل اتحاذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن هناك متابعة مستمرة لتنفيذ كافة القرارات والإجراءات المقررة والصادرة لمواجهة فيرس كورونا للحد من انتشاره حفاظا على صحة المواطنين.

وأضاف أنه كلف نائبه الدكتور رجب قياتي، بالمرور والمتابعة، حيث شن مجلس قروي البرجاية على مدار اليوم عدة حملات متتالية، بدأت بتشميع عدد من المقاهي بقرية دماريس، نظرا لمخالفتها الحيطة وعدم الالتزام بالإجراءات الإحترازية، كما تم تشميع مقهيين وتم تحريز عدد من الشيش وأكواب الزجاج والأدوات غير المسموح بتداولها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وأصحاب المقاهي.

وأعلن عماد محمود، رئيس قرية البرجاية، عن شن حملة مساء اليوم لفض تجمعات الأفراح بنطاق قري زهرة والبرجاية، أسفرت عن فض 3 أفراح، أثناء المرور ومتابعة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا» بنطاق الوحدة المحلية لقرية البرجاية، إذ تم فض فرح بقرية زهرة واثنين بقرية البرجاية، وجارِ إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وكانت الأجهزة التنفيذية والرقابية والأمنية في المنيا، قد وقعت غرامات فورية على 130 مواطنا لعدم ارتدائهم الكمامات الطبية داخل مصالح ومنشآت عامة وحكومية، بواقع 50 جنيها علي كل مخالف، فيما جري تحرير 33 محضرا لمحال تجارية ومطاعم لا تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية والتباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال اليوم الأول، من تنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء للحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وإرتداء الكمامات الطبية حفاظاً على الصحة.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قد أجرى جولة، لمتابعة إلتزام الموظفين والمواطنين المترددين على عدد من المصالح الحكومية وأماكن تقديم الخدمة، بإرتداء الكمامات الواقية.