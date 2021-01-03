صبحي: الالتزام بالإجراءت الاحترازية التحدي الأكبر في تنظيم بطولة اليد

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن التحدي الأكبر في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد رجال، التي تستضيفها مصر في الفترة بين 13 وحتى 31 يناير، هو الإجراءت الاحترازية، موجها شكره وتقديره لكل وزراء الحكومة المصرية تقريبا، قائلا «أحنا بنتكلم عن 18 وزير، بما فيهم وزير الشباب والرياضة، كان بينهم كل التكامل في مرحلة الإعداد للبطولة، كل فيما يخصه، لكن في الفترة القصيرة الحالية قبل انطلاق البطولة، العمل مكثف بشكل كبير»، موضحا أنه كان هناك اليوم الأحد، محاكاة كاملة لتطبيق نظام الفقاعة الصحية التي يدخل فيها أفراد المنتخب الواحد، مشيرا إلى أن هذا نظام تم ابتكاره بطريقة مصرية، وشارك في ابتكاره مجموعة من الأطباء بوزارة الصحة واللجنة الطبية بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة اليد.

صبحي: اشترطنا على كل المنتخبات خضوعهم لمسحة كورونا قبل 48 ساعة من القدوم إلى مصر

وأضاف «صبحي»، خلال لقائه مع برنامج «الحقيقة»، المذاع على شاشة «extra news»، أن أفراد المنتخبات المختلفة المشاركة في البطولة، أشترط عليهم ان يخضعوا لمسحة كورونا وإثبات سلبيتها أولا، ولا تكون قد مرت على تلك المسحة أكثر من 48 ساعة، ووفقا لنظام الفقاعة الصحية، نستقبله من المطار بقياسات حرارة داخل الطائرة القادم بها الفريق، أو داخل الاتوبيس المعقم، والذي سيقلهم من الطائرة إلى داخل المطار، دون أن يختلط بهم أحد، حتى السائق يكون منفصلا عن الجالسين بالأتوبيس.

وزير الرياضة: اعتمدنا نظام الفقاعة الصحية لتقليل الاختلاط

وتابع وزير الرياضة، وبعد التأكد من قياسات الحرارة، يصطحبهم الأتوبيس إلى الفندق المخصص لهذا المنتخب، وفيه يمنع أن يخرج المقيمون بالفندق خارج الفندق، أو يدخل لهم أحد، لافتا أن وزارة الصحة خصصت فندقا كاملا لاستقبال المنتخبات، وعملت به شبه مستشفى صغير، مع 8 غرف عزل، ولن يكون بالفندق سوى المجموعات التي تعمل مع المنتخبات المشاركة.

وأشار إلى أن المسار إلى صالة التدريب يتم تعقيمها باستمرار، كما يتم تعقيم صالة التدريب، التي لن يكون بها سوى المنتخب الذي يتدرب، كاشفا أن الصالات التي ستستضيف مباريات البطولة، لها أيضا إجراءت احترازية وافية، فنحن نعمل الدور الذي من المفترض أن نقوم به علميا، وفقا لمشورة اللجنة الطبية بوزارة الصحة التي قامت بدور كبير في هذا الأمر.

وزير الرياضة: نستقبل غدا البرازيل وباقي المنتخبات تصل 11 يناير

وأردف «صبحي» أن مصر استقبلت اليوم، منتخب اليابان، الذي وافق على المجئ مبكرا بعض الشئ عن موعد البطولة للعب أكثر من مباراة ودية استعدادية، فيما ستبدأ باقي المنتخبات في الوصول بداية من 11 يناير، في حين يصل المنتخب البرازيلي غدا 4 يناير، لخوض مباريات تجريبية قبل البطولة.