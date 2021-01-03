عاملون بقناة السويس يوفرون الأكسجين مجانا لمصابى كورونا ببورسعيد

أطلق عاملون بهيئة قناة السويس مبادرة لتوفير أنابيب الأكسجين مجانا للمرضى المصابين بفيروس كورونا، في إطار المشاركة المجتمعية لعمال الهيئة تجاه محافظة بورسعيد، ولمواجهة النقص في الأكسجين الذي تعاني منه المراكز الطبية والمستشفيات في بورسعيد، بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وقال عاطف عبد الخالق، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة السويس ببورسعيد، إن انتشار فيروس كورونا وحاجة المرضى إلى الأكسجين وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب الأعداد الكبيرة من الإصابات بكورونا، حتم علينا الأمر المشاركة المجتمعية، والمساعدة في توفير أنابيب الأكسجين.

وأوضح أنه يتم تجميع مبالغ مالية من العاملين، بالتعاون مع اللجنة النقابية بالهيئة، وتم شراء أنابيب الأكجسين ومنظمات وكراسي متحركة على دفعات، كما يتم ملء أنابيب الأكسجين، بالتعاون مع ترسانة بورسعيد البحرية ببورفؤاد، التابعة للهيئة، بالإضافة إلى توفير الأدوية والطعام التى يحتاجها المصابين بفيروس كورونا، وهي متاحة مجانا للجميع ولا يشترط الأسر الفقيرة فقط بل لكل المصابين، ويُخرجها العاملون بالهيئة صدقة لكل الناس، ودعم منهم للدولة التي تقوم بكامل جهدها للتصدي وعلاج المصابين من فيروس كورونا.

وأشار عبد الخالق، إلى أن اللجنة النقابية أقامت العديد من المبادارات مع أهالي بورسعيد، منها توزيع 500 شنطة مستلزمات المدارس، بالإضافة إلى شنط رمضان ومبالغ شهرية، تم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية قبل وأثناء جائحة كورونا، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية.

يذكر أن مستشفى المبرة ببورسعيد قد عانى من نقص الأكسجين في العناية المركزة، وتسبب الأمر في وفاة عدد من المرضى المصابين بفيروس كورونا، وبدأت المناشدات على صفحات التواصل الاجتماعي بضرورة توفير أنابيب الأكسجين لمصابي فيروس كورونا، وتبنى المبادرة عدد من الجمعيات والنقابات العمالية بالدولة.