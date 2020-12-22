إغلاق جميع أندية هيئة قناة السويس 10 أيام بسبب كورونا

قرر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إغلاق جميع أندية الهيئة لمدة 10 أيام بدء من 21 ديسمبر، وأكد خلال القرار الذي حمل رقم 3 لسنة 2020 أنه من منطلق حرص هيئة قناة السويس علي صحة وسلامة كافة العاملين في الهيئة وأسرهم واستمراراً لتفعيل الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد سيتم غلق جميع أندية الهيئة بمدن القناة الثلاث.

وشمل القرار إغلاق المصايف أمام جميع الرواد لمدة 10 أيام، وبحسب القرار سيسمح للمطاعم في أندية ومصايف الهيئة بتقديم الوجبات "تيك واي" أو توصيلها للمنازل علي أن يتم إعادة النظر فيما تضمنه المنشور بعد عشرة أيام من تاريخه.