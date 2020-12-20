بنك مصر يوقع بروتوكولاً مع هيئة قناة السويس لميكنة مرتبات العاملين

وقّع بنك مصر بروتوكول تعاون مع هيئة قناة السويس، وذلك لميكنة مرتبات العاملين بالهيئة، حيث وقع على البروتوكول عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإبراهيم بشارة، مدير الإدارة المالية وعضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس، بحضور محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة البنك، والفريق أسامة ربيع، رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس.

وقال البنك، فى بيان، إن البروتوكول يهدف لتحويل مرتبات العاملين بالهيئة على البنك، بالإضافة إلى توفير حزمة متكاملة من المنتجات المصرفية والخدمات الإلكترونية بأحدث التكنولوجيات الموجودة بالسوق المصرفية والتى تتيح للعاملين التعامل بسهولة وأمان من خلال حزمة منتجات.

وأضاف البنك أن هذه المنتجات تتضمن حسابات المرتبات، وبطاقات ميزة، والإنترنت والموبايل البنكى، ومحفظة بنك مصر الإلكترونية، والبطاقات الائتمانية، وغيرها، مشيراً إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار حرص البنك على ميكنة المدفوعات للتحول للمجتمع اللا نقدى من خلال تحويل رواتب نحو 17 ألف موظف بالهيئة إلكترونياً على البنك.

وبحسب البنك، ستتيح بطاقات المرتبات لحاملها السحب النقدى والشراء بأعلى درجات الأمان وإتمام جميع المعاملات المصرفية دون الحاجة للتوجه لفروع البنك، وبخاصة فى ظل تفضيل الأفراد للتباعد الاجتماعى واستخدام الخدمات الإلكترونية كبديل آمن فى ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا.

وذكر البنك أن هذه الميكنة ستوفر أيضاً حزمة متكاملة من منتجات التجزئة المصرفية (النمطى - الإسلامى) والتى تلبى احتياجات جميع العاملين وتناسب جميع شرائح الدخل، ويسهم ذلك فى دعم جهود التحول الرقمى من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، والتوسع فى المدفوعات الإلكترونية وإتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف التيسير على الأفراد. وأوضح البنك أن ذلك يُسهم فى تحقيق أهداف الشمول المالى كأحد الأهداف القومية للدولة، وتماشياً مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية؛ وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً من استخدام النقد.

وعلى هامش التوقيع تم الاتفاق على افتتاح فرع إلكترونى للبنك بمبنى الإرشاد بمقر هيئة قناة السويس بالإسماعيلية والذى سيتم من خلاله تقديم جميع الخدمات المصرفية للعاملين بالهيئة، وفقاً للبنك.

وقال البنك إن ذلك يأتى حرصاً منه على دعم مسيرة الهيئة التى حرصت منذ عام 2013 على ميكنة مرتبات العاملين لديها بالتعاون مع بنك مصر، والذى فى المقابل قام بتوفير حزمة متكاملة من منتجات التجزئة المصرفية للعاملين وتركيب 40 آلة صراف آلى بمواقع الهيئة بمدن القناة الثلاث.

وأضاف البنك أنه حرص أيضاً على افتتاح فرع له بمساكن العاملين بالهيئة بالإسماعيلية لتلبية احتياجات العاملين بالهيئة وميكنة جميع المدفوعات النقدية.

وذكر البنك أنه قدم حلولاً مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات - حسابات مرتبات).

وأوضح أن عدد الشركات المتعاقدة مع البنك بلغ 1443 شركة بعدد بطاقات 969.5 ألف بطاقة، وكذلك ما يزيد على 62 ألف حساب، وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكترونى للضرائب والجمارك.

وأشار البنك إلى أنه على صعيد المنتجات الإلكترونية عمل على التوسع فى إصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتى بلغت نحو 700 ألف محفظة فى يونيو 2020.