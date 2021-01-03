محافظ الشرقية: تقصير الأطباء قد يكون سبب وفيات مستشفى الحسينية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة تنسق دائما للتأكد من جاهزية المستشفيات لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، كما أنه لم يتم إخطار أي جهة بوجود 4 حالات وفاة في مستشفى الحسينية ويتم حاليا أخذ أقوال الأطباء للوقوف على الأمر، كما أن الحالات الأربعة كانت في حالة تدهور جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وكان لديهم أمراض مزمنة وهذا الذي ساعد في وفاتهم.

لجنة فنية للوقوف على الوضع في الشرقية

وأضاف محافظ الشرقية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، بديلا عن الإعلامي وائل الإبراشي الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد: «إذا ظهر أي تقرير سيتم محاسبة المقصرين وهناك لجنة فنية على أعلى مستوى تراجع علاج المرضي والبروتوكول العلاجي للوصول إلى الحقائق في وفيات مستشفى الحسينية للتعرف على سبب الوفاة والذي استبعد أن يكون السبب نقص الأكسجين فقد يكون السبب في التقصير من الأطباء».

1480 أنبوبة أكسجين جديدة في المحافظة

وأردف: «هناك متابعة دورية للمستشفيات في الشرقية، وتم تخزين 81 ألف لتر أكسجين سائل، و1480 أنبوبة أكسجين ستكفي لمدة تتراوح ما بين 8 إلى 10 أيام، كما أن نسبة شفاء الحالات في المستشفيات مرتفعة ويجب عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة».

وظهر فيروس كورونا المستجد في الصين بمدينة ووهان في مقاطعة هوبي في نوفمبر 2019 وانتقل بعدها إلى مختلف المناطق في الصين ثم انتشر في دول العالم إلى أن أعلنته منظمة الصحة العالمية في مارس 2020 وباء عالميا، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول في أعداد الإصابات والوفيات، وتتسابق حاليا مختلف الشركات البريطانية والأمريكية والروسية والصينية على إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا.