طلبوا الفدية بالدولار.. القصة الكاملة لتحرير طفل فرشوط المختطف

«أبوه غني وبيقبض بالدولار».. هكذا أوهم عامل 3 من أصدقائه بمركز فرشوط بمحافظة قنا، بالاشتراك معه فى واقعة خطف طفل يعمل والده بإحدى الدول العربية، واعدا إياهم باقتسام مبلغ الفدية بعد دفعه من قبل الأسرة، ناسيا أو متناسيا يقظة الأجهزة الأمنية وحرفيتها فى التعامل مع بلاغات الخطف والقدرة على تحرير المجني عليهم دون دفع.

عايزين فلوس

جلس العامل مع أصدقائه الثلاثة، يشكو كل منهم قلة المال، وبدأ يزين لهم خطة خطف ابن جاره «طفل 6 سنوات»، مؤكدا أن والد الطفل خارج البلاد وثري، وأن الأسرة ستدفع أي مبلغ نظير إطلاق سراح الطفل، حاول البقية التشكيك فيه لكن كان يجيب على كل تساؤلاتهم وأعمى أعينهم بعائد مالي كبير يتسبب فى نقلة لهم، فاقتنعوا، وخططوا على استئجار سيارة لخطف الطفل، ثم احتجازه فى منزل أحدهم بمدينة قنا، فيما يتولى أحدهم التواصل مع الأسرة للتفاوض.

الطفل يلعب

بينما كان الطفل المجني عليه، يلهو أمام منزله بمدينة فرشوط، مع صديق له، حتى وصلت السيارة المُستأجرة التى يستقلها المتهمون، وترجلوا منها واختطفوه، ثم لاذوا بالفرار، وحاول الأهالي مطاردة السيارة لكن دون جدوى، كما لم يتمكن أحد من التقاط أرقامها.. وبعدها وصل المتهمون إلى مدينة قنا، حيث أخفوا الطفل المجني عليه داخل منزل أحدهم هناك، وبعدها أجروا اتصالا بوالدة الطفل وطلبوا منها 100 ألف دولار فدية.

بلاغ للشرطة

أخبر المارة والدة الطفل بقيام مجهولين بخطف طفلها، فتوجهت إلى مركز شرطة فرشوط، وأبلغت عن الواقعة وقالت إن مجهولين يستقلون سيارة ملاكي، اختطفوا طفلها من أمام المنزل، مضيفة أنها تلقت اتصالا من مجهول يطلب منها فدية قدرها 100 ألف دولار، نظير إطلاق سراحه.

خطة البحث

أمر اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وسرعة تحرير الطفل المختطف وإعادته لأسرته سالما، وبدأت خطة البحث فى فحص علاقات أسرة المجني عليها وخلافاتها، وكذا توسيع دائرة الاشتباه، وفحص الجيران، حتى كشفت التحريات السرية عن مفاجأة.

تحرير الطفل وضبط الجناة

كشفت التحريات التى باشرها فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام والمباحث الجنائية بقنا، أن أحد جيران المجني عليها متغيب عن مسكنه، منذ وقت يتزامن مع توقيت الخطف والإبلاغ عن الواقعة، وباستخدام التقنيات الحديثة، تمكن الرصد الأمني من تحديد هوية الجناة، ومكان تواجدهم، حيث تبين أن الطفل موجود داخل فى منزل بمدينة قنا، يقيم به عاطل.

استهدفت قوة من الشرطة المكان، وتمكنت من ضبط العاطل وجار الطفل المجني عليه ومتهم ثالث، كما حررت الطفل وأعادته لأسرته سالما، والتى وجهت الشكر لوزارة الداخلية على جهودها.

اعترافات تفصيلية

أدلى المتهمون الثلاثة المقبوض عليهم باعترافات تفصيلية، حيث قال المتهم الثالث "جار أسرة الطفل"، إنه يعلم بثراء أسرة الطفل وقرر خطفه ومساومتهم على دفع الفدية، كما اعترف المتهمان الاخران بذات المضمون.. وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات مع المتهمين وأمرت بحبسهم على ذمة الواقعة، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الرابع الهارب.