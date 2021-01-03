الأنبا بيمن: نتظر تقنين أوضاع 4500 كنيسة أخرى

حول الكنائس التي تم تقينين أوضاعها مؤخرا، وهل سيتم الاحتفالات بها، قال الأنبا بيمن، رئيس لجنة العلاقات العامة بالكنيسة الأرثوذكسية، إن هذه الكنائس قائمة بالفعل، ومن شروط قانون تقنينها أن تكون كنائس تقام بها شعائر دينية بالأساس، وليس يخطط لذلك مستقبلا، فتلك الكنائس يصلى فيها الناس بالفعل، ويققن وضعها الآن لطلباتها الجديدة، سواء توزيعها أو هدم وإعادة بناء، أو بناء منشأة أخرى بجوارها، فتصبح خاضعة للقانون، ولها الوضع القانوني بالإدارة الهندسية، لافتا أن عدد الكنائس التي تم تقنينها حتى الأن منذ قانون 2016، 1080 كنيسة بالإضافة إلى 720 مبنى تابعا لتلك الكنائس، ينطبق عليهم نفس القانون، بينها حوالي 620 كنيسة أرثوذكسية تقريبا، والباقي كنائس كاثوليك وبروستانت والطوائف الأخرى، معلنا أن المشوار مازال طويلا، فهناك 4500 كنيسة تم تقديمها، غير الكنائس التي لها قرارت جمهورية، ولم تدخل في قانون التقنين.

الأنبا بيمن: المشككون بقانون تقنين الكنائيس «مش فاهمين أو عاملين نفسهم مش فاهمين»

وعن المشككين بهذا القانون، أشار «بيمن» خلال لقاء عبر zoom، مع برنامج «كلمة أخيرة»، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على شاشة «ON»، إلى أنهم لا يفهمون شيئا، واصفا بأنهم «يا إما مش فاهمين، يا إما عاملين نفسهم مش فهمين»، فالحقيقة القانون ومن ضمن شروطه الرائعة، سلامة المنشأ نفسه، وحين يأتون لدراسة كنيسة، يبحثون السلامة الإنشائية الخاصة بها، وإذا لم تكن جيدة يصدر قرار بهدمها وإعادة بنائها أو ترميمها أو بتشديدها، فالسلامة الإنشائية لها مستند رئيسي لكي يصدر لها قرار تقنين.

وكانت قد وافقت لجنة تقنين أوضاع الكنائس على تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابع لها، وبهذا الأمر يصبح عدد الكنائس التي تم تقنين اوضاعها، وفقا للقانون الذي تم إقراره عام 2016، 1800 كنيسة ومبنى تابع منذ بدء عمل اللجنة لمختصة بهذا الأمر بداية من عام 2017.

الأنبا بيمن عن وحيد حامد: كان قيمة وقامة عظيمة جدا

وصرح الأنبا بيمن، أنه يريد أن يعزي الوسط الثقافي والفني، بعد وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد الذي كان قيمة وقامة عظيمة جدا، كاشفا أن قداسة البابا أعطي تفويضا لكل أسقف ليحدد ماذا سيتم بكنيسته خلال أعياد الميلاد، وفقا للوضع الصحي للمنطقة التي يتواجد بها الكنيسة، ولهذا قرر أنه ستكون هناك احتفالات، ولكن مع تحفظات والالتزام بالإجراءت الاحترازية، مع مطالبات لكل من يشعر بأي أعراض برد أو إنفلونزا أو ارتفاع بدرجات الحرارة، أن يبقى في منزله ويتابع الاحتفالات عبر وسائل الإعلام، موضحا أن هناك استجابة شديدة من زوار الكنيسة، والوضع الصحي بيتفاوت من بلد لبلد ومن كنيسة لكنيسة.