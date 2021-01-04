نجاة الصغيرة تُطمئن جمهورها على حالتها الصحية: أنا بخير وممكن أغني

أعربت الفنانة القديرة نجاة الصغيرة، عن فخرها وسعادتها في التحدث مع المواطنين وجمهور الشعب المصري وطمأنتهم على حالتها الصحية، حيث قالت «أنا سعيدة جدًا بيك يا أستاذ عمرو، بشكرك أني دخلت مداخلة، أنا بحب البرنامج وسعيد جدًا أني أتكلم مع الناس، أنا مش بعمل أي مداخلات خالص».

الجمهور عزيز عليا.. وأقضى معظم أوقاتي بسماع الموسيقى

وأضافت «نجاة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «mbc مصر»، أنها تُطمئن جمهورها ومحبيها من الشعب المصري بأنها بصحة جيدة، «حابة أطمئن الجمهور لأنه عزيز عليا وغالي، أنا بخير وممكن أغني»، فيما رد عليها الإعلامي: «إنتي صوتك في الكلام أصلا أغنية».

نجاه الصغيرة: الموسيقى بالنسبة لي «الحياة»

وأشارت الفنانة القديرة، إلى أنها تقضي يومها في سماع المزيكا، «أنا عايشة جوة المزيكا، وبدخل جواها، لأن الموسيقى بالنسبة لي الحياة»، فيما شكرها الإعلامي عمرو أديب على دخولها في مداخلة مع برنامجه، قائلًا: «أنا بشكرك جدًا أنك كرمتيني وشرفتيني في البرنامج»، وردت عليه: «أنا اللي بشكرك أنا بحب البرنامج أوي، والبرنامج ده مسهرني، دايما بتقدم الحقيقة أنت برنامج صادق».