عمرو أديب يقرأ رسالة من نجاة الصغيرة.. ويعلق: كفاية شائعات

قال الإعلامى عمرو أديب، إن الفنانة نجاة الصغيرة، قدمت تاريخا كبيرا لم يتكرر، وقيمة كبيرة في الفن المصري والعربي، وتعد أسطورة من أساطير الغناء في العالم العربي، لافتا أن المايسترو الدكتور عماد عاشور أتصل به مبديا اندهاشه من كم الشائعات عنها، مؤكدا أن الفنانة القديرة بصحة جيدة وتتابع الأحداث اليومية والفنية.

نجاة الصغيرة هرم من أهرامات مصر

وأضاف أديب، خلال برنامجه «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «MBC مصر»، أن نجاة الصغيرة هرم من أهرامات مصر ووجودها للتكريم، «الست منزعجة جدا، دى قاعدة على هرم من الإنجازات من الغناء والتمثيل والألحان الجميلة، سيبوا الناس في حالها، الناس دى موجودين للتكريم والاستمتاع، وأنك دائما تسمعهم كلمة طيبة وترسل رسالة تقول لها شكرا ووحشتينا، وهى بتوصلكم رسالة أنكم لما تقروا عنى حاجة لا تصدقوها وأنا الحمد لله جيدة ولا أريد شيء من أي حد».

الست عايشة معززة مكرمة

وتابع: «مش بترحموا الناس ليه؟ انت مالك ومال نجاة الصغيرة، الست عايشة حياة معززة مكرمة ومش محتاجة حد ولا حاجة، وتطلع عنها شائعات، انتو بتتكلموا عن قيمة كبيرة».

احنا سعداء بوجودك

وفي الختام وجه «أديب» رسالة للفنانة نجاة الصغيرة قائلا: «أنا بقول لنجاة إحنا سعداء بوجودك في حياتنا وبما قدمتيه ونحن في حالة تقدير مستمر لمسيرتك الفنية».

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا صورة لسيدة ترتدي النقاب، وتجلس في الشارع، وزعم البعض أنها للفنانة نجاة الصغيرة الغائبة عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة.

منذ أكثر من شهر انتشرت صورة للفنانة القديرة نجاة الصغيرة وهي جالسة أمام عمارة الشربتلي بالزمالك بعد حدوث «شرخ» فيها، خلال تنفيذ أعمال مترو أنفاق الزمالك، وذلك لأنها من سكان عمارة الطرابيشي المجاورة للشربتلي والتي تأثرت بالشرخ.