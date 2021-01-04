نجاة الصغيرة تفاجئ عمرو أديب: إذا قدرنا ربنا هقدم حاجة قريب

قالت الفنانة القديرة نجاة الصغيرة، إنها تّحب سماع الكثير من المقاطع الفنية لكوكب الشرق أم كلثوم، لكنها لا تتذكر أسماء لهم الآن من كثرة سماعها لهم، «دي مش حاجة واحدة عشان أتذكرها أو أفتكر اسمها، دي مكتبة عظيمة وكبيرة، الموضوع مش موضوع صوت ولا أغاني فقط، دي دراسة وحاجة كبيرة جدًا».

لديها رغبة في تقديم شيء جديد الفترة المقبلة

وأضافت «نجاة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «mbc مصر»، أنها كانت محظوظة وتشعر بالنعمة لمعاصرتها كوكب الشرق أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب، موضحة أنها لديه رغبة في تقديم شيء جديد الفترة المقبلة، ولكن قد تواجهها بعض العقبات، «المجموعة بتاعتي مش موجودة دلوقتي».

مفيش ملحن ينفع يقدم الحاجة اللي بتمناها.. هتبقى صعبة

وتابعت: «أنا بحاول، بس هيبقى فيه صعوبات سواء من العازفين أو الملحن، مفيش ملحنين ينفعوا ليا، أو مفيش ملحنين ينفعوا يعملوا الحاجة اللي بتمناها، لأن الحاجة اللي بتمناها بتبقى صعبة، لأن كل الأغاني بتاعتي صعبة، مفتكرش أنها تبقى سهلة في تنفيذها أكيد هتبقى صعبة، أنا بحاول إذا قدرنا ربنا هقدم حاجة قريب».