نجاة الصغيرة: كنت محظوظة بتواجدي في زمن أم كلثوم.. دي جامعة كبيرة

قالت الفنانة القديرة نجاة الصغيرة، إنها تعلمت الموسيقى على يد الكبار، «أنا فعلا تعلمتها على يد الكبار أوي أوي زي السيدة أم كلثوم وعبدالوهاب، دول مش مدارس فنية دول جامعات، دي جامعات وممكن الواحد يحضر فيها دكتوراه كمان، الفنانين اللي كانوا محظوظين هما اللي عاشوا الزمن الجميل ده».

تخرجت في جامعة أم كلثوم وعبد الوهاب

وأضافت «نجاة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «mbc مصر»: «أي حد كان يبقى موجود في الوقت بتاعهم كان يبقى محظوظ، أنا كنت محظوظة، لأني تخرجت من جامعة أم كلثوم وجامعة عبدالوهاب، لأن أم كلثوم مش مغنية الواحد يسمعها دي جامعة الإنسان يخشها ويحضر فيها دكتوراه».

أخذت دكتوراه من جامعة أم كلثوم وعبدالوهاب

وتابعت: «أنا الحمد لله أخذت دكتوراه من جامعة أم كلثوم وجامعة عبدالوهاب، كنت محظوظة جدًا أني تواجدت في الوقت ده اللي هما كانوا فيه، وأخذ الدكتوراه من هنا وأخذها من هنا، بحمد ربنا أني كنت موجودة».