ضيق تنفس وفقدان الشم وارتفاع الحرارة.. كورونا يهاجم نجوم الفن والإعلام

مع تزايد حالات كورونا في الوسط الفني بدا عدد من الفنانين المصابين، التفاعل مع الجمهور من خلال السوشيال ميديا، واصفين أعراض الفيروس لكي يتخذوا جميع الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة.

المخرجة هالة خليل ومعاناتها مع درجة الحرارة

وأعلنت المخرجة هالة خليل عبر حسابها على «فيسبوك»، معاناتها من ارتفاع درجة الحرارة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت هالة عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك»، «اليوم العاشر ولسه الحرارة مرتفعة» .

وأعلنت هالة منذ توقيت إصابتها الأسبوع الماضي معاناتها من عدد من الأعراض منها ارتفاع في درجة الحرارة وتكسير العظم، وتسير حالياً على برتوكول علاج وزارة الصحة لكي تحارب الموجة الثانية من فيروس كورونا.

الإعلامية دارين مصطفى ومعاناة من صعوبة التنفس

أعلنت الإعلامية دارين مصطفي مذيعة قناة القاهرة والناس، صعوبة الإصابة بفيروس كورونا بعد أن استقبلت خبر إصابتها منذ أسبوع بالفيروس وهي تمزح مع جمهورها حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كورونا تفوتني، لا ممكن أبدا، الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا، إيجابي كورونا».

لتكشف دارين مصطفى منذ ساعات قليلة، معاناتها مع المرض عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «النهاردة فات 7 أيام على المسحة الإيجابية لكورونا.. طول الأسبوع اللي فات مكنش في أي أعراض غير فقدان الشم والتذوق.. النهارده الأعراض ابتدت تظهر».

وتابعت: «مفيش حاجة بتقعد في معدتي وإسهال ومغص وإحساس بالقيء طول الوقت ورشح وعطس كتير ونفسي تقيل وصعب وجسمي كله بيترعش.. خدوا بالكم الموضوع حقيقي مش سهل.. هونها يا رب».

الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد تفقد حاستي الشم والتذوق

رغم إعلان الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد تعافيها من فيروس كورونا إلا أنها ما زالت تفقد حاستي الشم والتذوق حتى الآن وهذا ما أعلنته خلال فيديو عبر حسابها على انستجرام.

وكانت أعلنت الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، المُذيعة بشبكة تليفزيون الحياة يوم 15 ديسمبر الماضي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.