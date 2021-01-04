«اغتصبها أمام أطفاله».. القصة الكاملة لحادث طالبة الطب في شقة بالهرم

تواصل أجهزة الأمن بالجيزة، تحرياتها حول واقعة اغتصاب طالبة طب على يد موظف داخل شقته بمنطقة الهرم، وذكرت التحريات والتحقيقات التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أن الشاب المتهم في العقد الرابع من عمره أعلن عبر صفحة «فيس بوك» عن جليسة لأطفاله مقابل 3 آلاف جنيه فى الشهر، وعقب موافقة الطالبة توجهت إلى الشقة للعمل كجليسة لأبنائه طفلين، واغتصبها تحت تهديد السلاح، وتمكنت القوات تحت قيادة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث، من ضبط المتهم وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

الطالبة: هددني واغتصبني أمام الأطفال

جاء في محضر الشرطة أن الضحية أدلت بتفاصيل الواقعة حيث قالت: «إنها توجهت للعمل كجليسة لأطفال المتهم وأنه عقب استغراقهما في النوم توجه إلى الغرفة وراودها عن نفسها فرفضت، فقام بإخراج سلاح نارى وهددها وأثناء ذلك استيقظ الأطفال من النوم ولم يتراجع عن الجريمة وقام بمواقعتها كرها لمدة 40 دقيقة أمام الأطفال».

الضحية للمباحث: المتهم طردني في نص الليل

تواصل الضحية طالبة الطب حديثها عن الواقعة قائلة: «اللي حصل بعد ما خلص.. طردني فى نص الليل وكنت تعبانة.. وساب ليا 200 جنيه علشان أركب بيهم تاكسي وأروح.. ولما خرجت من الشقة.. روحت على قسم الشرطة وبلغت بكل التفاصيل».

ضبط المتهم.. والنيابة تقرر حبسه

عقب تحرير المحضر، أخطر المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث بتفاصيل البلاغ، الذي أمر بسرعة الانتقال إلى مسرح الجريمة وضبط المشتبه فيه، وانتقلت قوة من المباحث إلى مكان الشقة وتمكنت من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته للنيابة التى باشرت التحقيق وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق وعرض الضحية على الطب الشرعى ولا تزال التحقيقات مستمرة.