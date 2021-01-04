مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادثي تصادم بالبحر الأحمر

لقى شخصان مصرعهما بينما أصيب آخر في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق سهيل جنوب مدينة الشلاتين، جنوب محافظة البحر الأحمر، تم نقل الجثث والمصاب لمستشفى الشلاتين المركزى، وعمل محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف محافظة البحر الأحمر يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل، بطريق سهيل بمدينة الشلاتين، جنوب محافظة البحر الأحمر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف.

وتبين مصرع شخصين، وإصابة آخر وتم نقل المصابين لمشرحة مستشفى الشلاتين والمصاب لنفس المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن السيارة ليس بها لوحات معدنية تبين أرقامها، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وفي مدينة الغردقة تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بإصابة طفل صدمته سيارة تاكسي وفرت هاربة بمنطقة مجاهد وسط مدينة الغردقة وتم نقل الطفل لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

جدير بالذكر كان اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وجَّه بسرعة الانتهاء من عملية تطوير مستشفى الغردقة العام التي ستشمل 214 سريرا، موضحاً أن تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لأبناء المحافظة يأتى على رأس أولوياته، لافتاً إلى أن عملية التطوير ستحدث نقلة نوعية كبيرة سواء في الشكل العام للمستشفى والذى سيجعلها بمثابة جوهرة زرقاء لعلاج المواطنين البسطاء والغلابة، أو في مستوى النظافة بداخلها والخدمة المقدمة للأهالي، حيث تشمل هذه الأعمال تطوير الأقسام الداخلية بالكامل، وطلاء واجهات المبنى الفندقي.

وأوضح المحافظ أنه سيتم تطوير كل الأقسام (العناية المركزة - الحروق - القسم الفندقي - العمليات - المعامل.. إلخ)، كاشفاً عن التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء قسمين للقسطرة التشخيصية والعلاجية، لتقديم هذه الخدمة العلاجية لأول مرة في مستشفيات الصحة بمحافظة البحر الأحمر لأنها لم تكن موجوده بها، وذلك تيسيراً على المواطنين ولتوفير نفقات السفر التى يتكبدها مرضى القلب لإجراء هذه العمليات في محافظات أخرى. بالإضافة إلى القضاء على قوائم الإنتظار لمرضى القلب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.