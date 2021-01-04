«تحيا مصر»: دعم مالي من الصندوق لتوفير لقاحات كورونا

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إنّ الصندوق يعمل منذ بداية جائحة كورونا، وبه قسما لمواجهة الكوارث والأزمات بالتعاون مع وزارة الصحة والأجهزة المسؤولة بوزارة الصحة، لتدبير الموارد المطلوبة لتغطية الاحتياجات الخاصة بالأطقم الطبية والأفراد الأولى بالرعاية.

وزارة الصحة الجهة الرسمية المنوط بها توفير اللقاح وتوزيعه

وأضاف مختار، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة «القاهرة والناس»، أنّ هناك تكليفا خاصا للصندوق بتوفير الموارد والدعم المالي للمساعدة في توفير لقاحات كورونا للفئات الأولى بالرعاية، وفق ما تحدده وزارة الصحة، لافتا إلى أنّ وزارة الصحة هي الجهة الرسمية المنوط بها توفير اللقاح وتوزيعه، وهي التي ستحدد الفئات الأولى بالرعاية، وبناء عليه سنرصد الدعم المالي للقوائم الخاصة بمنح لقاحات كورونا».

«تحيا مصر» يتولى مهمة تمويل التطعيمات لغير القادرين

واستعرض برنامج «حديث القاهرة» الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، تصريحات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، التي أكدت فيها أنّ الدولة ستعمل في البداية على تأمين جرعات الأطقم الطبية من لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، ثم أصحاب الأمراض المزمنة، ثم كبار السن، مشيرا إلى أنّ صندوق تحيا مصر سيتولى مهمة تمويل التطعيمات في مصر لغير القادرين: «الناس القادرة ممكن تشارك وتدفع ثمن اللقاحات، واللي مش قادرة هيكون فيه تمويل ليها من صندوق تحيا مصر».

السيسي وجّه «تحيا مصر» بتحمل تكلفة تطعيم غير القادرين من المواطنين

وأوضح المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه صندوق تحيا مصر بتحمل تكلفة تطعيم غير القادرين من المواطنين بلقاحات كورونا، مضيفا: «إن شاء الله مصر هتخرج من هذا الوباء بتلاحم المجتمع المصري بشكل كبير جدًا، والتلاحم ده ظهر بشكل جلي جدًا خلال الفترة الماضية».