وزير الاتصالات: 700 ألف مواطن يدخلون منصة «مصر الرقمية»

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك حوالي 700 ألف مواطن يدخلون على منصة مصر الرقمية، مشيرًا إلى أن المنصة تتعاون مع وزارة التموين فيما يتعلق بكل الخدمات التموينية بما فيها تجديد البطاقات، وكذلك وزارة الداخلية فيما يتعلق بخدمات القيادة والتراخيص.

مميزات على منصة مصر الرقمية تتعلق بتجديد تراخيص القيادة

وأضاف «طلعت»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، على شاشة «القاهرة والناس»، أن هناك مميزات على منصة مصر الرقمية متاحة الآن تتعلق بتجديد تراخيص القيادة والمركبات، فضلًا عن حزمة مميزات تتعلق بتوكيلات الشهر العقاري.

تحريك دعاوى مدنية عن بعد من خلال المنصة الإلكترونية

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك حزمة أخيرة من المميزات متعلقة بالمحامين، وتشمل تحريك الدعاوى المدنية عن بُعد بدلًا من الذهاب إلى المكاتب والإجراءات الورقية فى الجهات والمؤسسات.

«طلعت»: عيد البريد المصري يوم تاريخي مشهود

وأوضح «طلعت» أنه تفقد أعمال تطوير وإعادة تأهيل مبنى متحف البريد المصري التاريخي فى منطقة العتبة تزامنًا مع ذكرى إنشاء البريد المصري الذي يوافق 2 يناير من كل عام، مؤكدًا أن هذا اليوم تاريخي ومشهود ويمثل علامة فارقة ونقطة تحول في تاريخ البريد، حيث نُقلت ملكية البوسطة الأوروبية إلى الحكومة المصرية في 2 يناير 1865 ليصبح هذا اليوم عيدًا يحتفل به كل عام.

ووجه وزير الاتصالات، التهنئة لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد وجميع العاملين بالهيئة بمناسبة عيد البريد؛ وحثهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة المواطنين خاصة في ظل الدور الهام للبريد الذي أصبح أحد منافذ الدولة لتقديم خدمات مصر الرقمية.