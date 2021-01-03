بيتر ميمي: «الاختيار 2» عن شهداء الداخلية.. ومعاركه أضخم من الأول

كشف المخرج بيتر ميمي، تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، أن المسلسل بطولة النجم كريم عبدالعزيز، والنجم أحمد مكي، والنجم إياد نصار، إضافة لإنجي المقدم وبشرى وأسماء أبواليزيد، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف مثل الجزء الأول.

الناس منتظرة أكتر من السنة اللي فاتت

وأضاف «ميمي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، «الناس منتظرة أكتر من السنة اللي فاتت، ومنتظرين مواضيع وملفات مكنوش يعرفوا عنها حاجة بالرغم أنها حاجات معاصرة وكانت بتحصل واحنا موجودين شايفينها أو شايفين أجزاء منها».

حتى لا ننسى

وأشار إلى أن الجزء الثاني بعنوان «حتى لا ننسى»، والمسلسل يسلط الضوء في بدايته فترة 2012 و2013 وحتى 2020، ولكن من زاوية أخرى الناس العادية لا تعرف عنها شيئا، والمسلسل سيسلط الضوء على شهداء وزارة الداخلية.

المسلسل خارج فكرة المكسب والخسارة

وعن الإنتاج، أكد أن مسلسل الاختيار خارج فكرة المكسب والخسارة، ولكن الحديث يكون عن مشروع وطني وقومي للتوعية وللأجيال المقبلة، منوها بأن المعارك في الجزء الثاني أضخم من الجزء الأول، ويوجد به مشاهد للمظاهرات التي وقعت في هذه الفترة الزمنية، لافتا إلى أن تصويرها في ظل الظروف الراهنة صعبة.

«الاختيار 2» من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد.

وعرض الجزء الأول من «الاختيار»، في شهر رمضان الماضي، وجسّد بطولات رجال الكتيبة 103، الذين استشهدوا في كمين البرث عام 2017، عقب هجوم إرهابي، وجسارة الشهيد أحمد منسي، وجنود وضباط الكتيبة، وتفاصيل خيانة هشام عشماوي، وتحوله إلى إرهابي قبل أن ينال عقابه ومعاقبته بالإعدام شنقًا.

«الاختيار» بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، أحمد فؤاد سليم، دينا فؤاد، محمود حافظ، إنعام سالوسة، وإسلام حافظ، وعدد من نجوم الشرف أبرزهم آسر ياسين، محمد إمام، إياد نصار، كريم محمود عبدالعزيز، محمد رجب، وماجد المصري، من إخراج بيتر ميمي، وسيناريو وحوار باهر دويدار.