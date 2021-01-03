حملات الداخلية: 8938 سائق نقل جماعي بدون كمامة.. وضبط 1795 شيشة

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملة مكبرة على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت الحملة التي جاءت في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، عن تحرير 734 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 293 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة»، بإجمالي مضبوطات 1795 «شيشة».

كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 8938 سائق نقل جماعي، لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وجاري استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.