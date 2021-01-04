حبس متهمين شرعا في سرقة صحفية بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، معاقبة "لصين" احترفا سرقة حقائب وهواتف المواطنين، بالحبس سنة، عقب القبض عليهما بعد سرقة صحفية بشارع أحمد شوقي بمنطقة «لطف الله».

تعود تفاصيل الواقعة إلى سبتمبر الماضي، عندما تلقى مدير البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا من قسم أول، بتعرض الصحفية «فاتن بدران» لشروع في سرقة بالإكراه على يد مجهولين يستقلان دراجة نارية بشارع أحمد شوقى بمنطقة لطف الله بمدينة الفيوم، أثناء توجهها إلى مسكنها بالقرب، وإحداث إصابات بها، وفر المتهمان هاربين.

وجرى نقل الصحفية إلى المستشفى وتحرير محضر رقم 11131 جنح قسم أول الفيوم، والمسجله برقم كلي 1038، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد حسين فؤاد مدير مباحث قسم أول الفيوم بتشكيل فريق بحث للتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها ومراجعة كاميرات المنطقة التي وقع بها الحادث، وعلى الفور قام الفريق بمتابعة خط سير المتورطين بالواقعة.

وتبينّ أنّ وراء ارتكاب الواقعة كل من أحمد رجب محمد علي (30 عامًا)، وإسلام طه عويس (25 عامًا)ـ مقيمان بعلواية السعادة التابعة للصوفي بدائرة قسم أول الفيوم، والمسجلين بعدد من القضايا منها سرقة بالإكراه ومخدرات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وشكلت قوة شارك بها العميد أمير السحلي مأمور قسم أول الفيوم وبرئاسة رئيس المباحث ومعاونيه وتم ضبطهما، وبالعرض على النيابة أحالتهما إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.