فيديو.. أهالي «النزلة» بالفيوم يطالبون بالقصاص لمدرس قتله تلميذه بالسعودية

طالب أهالي قرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بالقصاص العادل لإبن قريتهم «هاني عبد التواب عرندس»، مدرس اللغة الإنجليزية الذي قُتل على يد أحد تلاميذته بالسعودية بعدما رفض "هاني" تعديل درجات الطالب، فما كان منه إلا أن ترصد له وأحضر شقيقه الأكبر وانتظروه عقب خروجه من المدرسة وأطلق أحدهما النيران تجاهه فتوفي متأثرًا بإصابته.

وناشد «رمضان عرندس»، عم الضحية، السلطات المصرية بمتابعة التحقيقات الخاصة بالقضية وعدم ترك حق ابنهم يضيع، فدائمًا مصر فوق الجميع ويجب أن تحترم كل الدول أبنائها، مؤكدين أنّ «هاني» كان من خيرة شباب القرية واشتهر عنه حب الخير، وكان حافظًا للقرآن الكريم كاملًا، ويسافر منذ 10 أعوام ولم يشتك مرة من أحد، ولا يصح أن يكون جزاؤه القتل بسبب ضميره وعدم موافقته على منح طالب درجات ليست من حقه.

وشيّع الآلاف من أهالي القرية، جنازة المدرس الذي وصفوه بأنّه شهيد لقمة العيش نظرًا لسفره من أجل توفير لقمة العيش لطفليه ولوالديه الذي كان يرعاهما دائمًا، خصوصًا أنّه أكبر أشقائه، بعدما أدوا صلاة الجنازة عليه بمسجد القرية الكبير.

وحرص الآلاف من أهالي القرية على حضور الجنازة والمشاركة في تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر عائلة "عرندس" بقرية النزلة.

وردد المشاركون في تشييع الجنازة هتاف «لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله»، فيما طالب والده، المشاركين في تشييع جنازة ابنه خصوصًا السيدات بعدم الصراخ أو النحيب أو فعل أي شئ يغضب الله، طالبًا منهم أن يدعو لإبنه بالرحمة والمغفرة فقط وأن يسامحوه إذا كان قد أخطأ في حق أحدهم قبل ذلك.